Украинская делегация высокого уровня сегодня посетит Дамаск - Al Arabiya
Киев • УНН
Высокопоставленная украинская делегация сегодня посетит Дамаск для встречи с Ахмедом аль-Шараа. Это происходит после недавнего поручения президента Зеленского МИД наладить контакты с новой властью Сирии.
Украинская делегация сегодня планирует прибыть в Сирию. В столице страны Дамаск состоится встреча с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, пишет Al-Arabiya, передает УНН.
Источники "Al-Arabiya": Сегодня высокопоставленная украинская делегация посещает Дамаск, чтобы встретиться с Ахмедом аль-Шараа
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Ахмед аль-Шараа заявил, что подготовка выборов в Сирии может занять около четырёх лет.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии.
27 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров.