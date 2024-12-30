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Новый лидер Сирии провел переговоры с главой МИД Украины - Al-Arabiya

Новый лидер Сирии провел переговоры с главой МИД Украины - Al-Arabiya

Киев  •  УНН

 • 10731 просмотра

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Лидер группировки Хаят Тахрир аш-Шам Ахмед аль-Шараа встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Встреча состоялась 30 декабря, детали переговоров пока не разглашаются.

Лидер новой власти Сирии, глава группировки Хаят Тахрир аш-Шам Ахмед аль-Шараа сегодня, 30 декабря,  встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом пишет Al-Arabiya, передает УНН

"Ахмед Аль-Шараа встретился  с министром иностранных дел Украины", - говорится в сообщении Al-Arabiya. 

Детали встречи пока не известны. 

Ранее сообщалось, что украинская делегация сегодня планирует прибыть в Сирию. В частности, планировалась встреча с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии. 

27 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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