Новый лидер Сирии провел переговоры с главой МИД Украины - Al-Arabiya
Киев • УНН
Лидер группировки Хаят Тахрир аш-Шам Ахмед аль-Шараа встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Встреча состоялась 30 декабря, детали переговоров пока не разглашаются.
Лидер новой власти Сирии, глава группировки Хаят Тахрир аш-Шам Ахмед аль-Шараа сегодня, 30 декабря, встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом пишет Al-Arabiya, передает УНН.
"Ахмед Аль-Шараа встретился с министром иностранных дел Украины", - говорится в сообщении Al-Arabiya.
Детали встречи пока не известны.
Ранее сообщалось, что украинская делегация сегодня планирует прибыть в Сирию. В частности, планировалась встреча с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии.
27 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров.