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Сибіга розповів про історичну зустріч з новим лідером Сирії в Дамаску

Сибіга розповів про історичну зустріч з новим лідером Сирії в Дамаску

Київ • УНН

 • 22279 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Дамаск та зустрівся з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Україна готова відновити дипломатичні відносини та розширити співпрацю з новою сирійською владою.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив свій візит в Дамаску та зустріч з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.

"Шановний пане міністре, шановні журналісти, я радий бути сьогодні в Дамаску. Ми провели детальні та плідні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також Премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані", - сказав Сибіга.

Сибіга заявив, що це історичний час для Сирії та велика надія на відродження після багатьох років страждань.

"Ми щиро бажаємо успіху, безпеки та процвітання Сирії, яка є самобутньою та древньою країною, колискою цивілізації. Я тут для того, щоби передати сирійському народові особисте послання від Президента України Володимира Зеленського: Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно, гарантії життя та відновлення.

"Під впливом москви режим Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. Це змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини з режимом. Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ", - заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна тогова та чекаємо на кроки сирійської сторони.

"Відновлення дипломатичної присутності дозволить наростити торгівлю, співпрацю в сферах науки та технологій, культури та освіти. Зокрема сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні", - сказав Сибіга.

Сибіга зазначив, що українська сторона переконана, що в стратегічній перспективі зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час.

"Україна як ніхто інший розуміє важливість безпеки для розвитку. Ми готові ділитися безпековим досвідом. Це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років. Він свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах з Сирією. Йдеться про можливе створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів, обмін технологіями, взаємодію в сферах кібербезпеки та захисту інформації. Хочемо бачити більшу частку сирійських товарів у нашому імпорті. Навіть у ці важкі для України та Сирії часи, я з оптимізмом дивлюся на майбутнє українсько-сирійських відносин", - заявив Сибіга.

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ напрацювати контакти з новою владою Сирії. 

27 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило про перші контакти з новою владою Сирії на рівні міністрів.

Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках програми "Зерно з України". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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