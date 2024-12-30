Сибига рассказал об исторической встрече с новым лидером Сирии в Дамаске

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил свой визит в Дамаск и встречу с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

"Уважаемый господин министр, уважаемые журналисты, я рад быть сегодня в Дамаске. Мы провели детальные и плодотворные переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аш-Шараа, а также Премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани", - сказал Сибига.

Сибига заявил, что это историческое время для Сирии и большая надежда на возрождение после многих лет страданий.

"Мы искренне желаем успеха, безопасности и процветания Сирии, которая является самобытной и древней страной, колыбелью цивилизации. Я здесь для того, чтобы передать сирийскому народу личное послание от Президента Украины Владимира Зеленского: Мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Сибига.

Он отметил, что россия экспортировала в Сирию бомбы, смерть и разрушения. Украина экспортирует муку, гарантии жизни и восстановления.

"Под влиянием москвы режим Башара Асада признал российскую попытку аннексии Крыма и временную оккупацию частей Донецкой и Луганской областей. Это заставило Украину в 2022 году разорвать дипломатические отношения с режимом. Исходим из того, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины. Это проложит путь к восстановлению дипломатических отношений, политического диалога и работы дипломатических учреждений", - заявил Сибига.

Министр отметил, что Украина тогова и ждем шагов сирийской стороны.

"Восстановление дипломатического присутствия позволит нарастить торговлю, сотрудничество в сферах науки и технологий, культуры и образования. В частности сегодня я сообщил, что мы готовы возобновить обучение сирийских студентов в Украине", - сказал Сибига.

Сибига отметил, что украинская сторона убеждена, что в стратегической перспективе сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Даже если это займет какое-то время.

"Украина как никто другой понимает важность безопасности для развития. Мы готовы делиться опытом в сфере безопасности. Это первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет. Он свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях с Сирией. Речь идет о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации. Хотим видеть большую долю сирийских товаров в нашем импорте. Даже в эти тяжелые для Украины и Сирии времена, я с оптимизмом смотрю на будущее украинско-сирийских отношений", - заявил Сибига.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии.

27 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров.

Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины".