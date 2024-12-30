В Сирию завтра доставят 500 тонн украинской муки - Сибига

В Сирию во вторник, 31 декабря, прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Это первая партия. В целом Украина готова доставить в разы больше. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров в Дамаске, передает УНН со ссылкой на МИД.

Я здесь для того, чтобы передать сирийскому народу личное послание от Президента Украины Владимира Зеленского: мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества. Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и воплощаем обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины"