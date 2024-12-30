В Сирию завтра доставят 500 тонн украинской муки - Сибига
Киев • УНН
В Сирию прибудут более 20 грузовиков с украинской мукой в рамках программы «Зерно из Украины». Помощь обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей в течение месяца.
В Сирию во вторник, 31 декабря, прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Это первая партия. В целом Украина готова доставить в разы больше. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров в Дамаске, передает УНН со ссылкой на МИД.
Я здесь для того, чтобы передать сирийскому народу личное послание от Президента Украины Владимира Зеленского: мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества. Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и воплощаем обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины"
Министр отметил, что украинской муки хватит для обеспечения в течение месяца более тридцати трех тысяч сирийских семей, или ста шестидесяти семи тысяч сирийцев.
"Это бесплатная гуманитарная помощь. Первая партия. В целом готовы доставить в разы больше. В составе нашей делегации министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, что свидетельствует о серьезности наших намерений развивать сотрудничество в этой сфере", - отметил Сибига.
Министр подчеркнул, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности и помогает другим даже во время войны.
"Это символический контраст. россия экспортировала в Сирию бомбы, смерть и разрушения. Украина экспортирует муку, гарантии жизни и восстановления", - добавил министр.
Дополнение
Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил свой визит в Дамаск и встречу с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Перед этим СМИ писали, что новый лидер Сирии провел переговоры с главой МИД Украины.
Ранее Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии. 27 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров. Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины".