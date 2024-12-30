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В Сирию завтра доставят 500 тонн украинской муки - Сибига

В Сирию завтра доставят 500 тонн украинской муки - Сибига

Киев  •  УНН

 • 9038 просмотра

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В Сирию прибудут более 20 грузовиков с украинской мукой в рамках программы «Зерно из Украины». Помощь обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей в течение месяца.

В Сирию во вторник, 31 декабря, прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Это первая партия. В целом Украина готова доставить в разы больше. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров в Дамаске, передает УНН со ссылкой на МИД.

Я здесь для того, чтобы передать сирийскому народу личное послание от Президента Украины Владимира Зеленского: мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества. Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и воплощаем обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины"

- сказал Сибига.

Министр отметил, что украинской муки хватит для обеспечения в течение месяца более тридцати трех тысяч сирийских семей, или ста шестидесяти семи тысяч сирийцев.

"Это бесплатная гуманитарная помощь. Первая партия. В целом готовы доставить в разы больше. В составе нашей делегации министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, что свидетельствует о серьезности наших намерений развивать сотрудничество в этой сфере", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности и помогает другим даже во время войны.

"Это символический контраст. россия экспортировала в Сирию бомбы, смерть и разрушения. Украина экспортирует муку, гарантии жизни и восстановления", - добавил министр.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил свой визит в Дамаск и встречу с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Перед этим СМИ писали, что новый лидер Сирии провел переговоры с главой МИД Украины.  

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии. 27 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров. Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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