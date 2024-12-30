Україна готова розвивати стратегічні відносини з Сирією: що запропонував Зеленський
Київ • УНН
Українські міністри відвідали Дамаск з офіційним візитом за дорученням президента Зеленського. Україна надасть Сирії 500 тонн пшеничного борошна, що забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей.
Україна цінує шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готова розвивати довгострокові, стратегічні відносини. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х, передає УНН.
"За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем відвідали Дамаск із візитом",— повідомив Зеленський.
Також , він додав Україна підтримує сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії.
Крім того Зеленський нагадав про підтримку Сирії від України у вигляді 500 тонн пшеничного борошна.
"Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини. Очікую від міністрів Сибіги та Коваля звіту за результатами візиту після повернення в Україну",— зазначив Президент України.
Нагадаємо
До Сирії прибудуть понад 20 вантажівок з українським борошном в межах програми "Зерно з України". Допомога забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей протягом місяця.