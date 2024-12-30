Украина готова развивать стратегические отношения с Сирией: что предложил Зеленский
Киев • УНН
Украинские министры посетили Дамаск с официальным визитом по поручению президента Зеленского. Украина предоставит Сирии 500 тонн пшеничной муки, что обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей.
Украина ценит шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готова развивать долгосрочные, стратегические отношения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х, передает УНН.
"По моему поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск с визитом", - сообщил Зеленский.
Также, он добавил Украина поддерживает сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии.
Кроме того Зеленский напомнил о поддержке Сирии от Украины в виде 500 тонн пшеничной муки.
"Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения. Ожидаю от министров Сибиги и Коваля отчета по результатам визита после возвращения в Украину",- отметил Президент Украины.
Напомним
В Сирию прибудут более 20 грузовиков с украинской мукой в рамках программы "Зерно из Украины". Помощь обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей в течение месяца.