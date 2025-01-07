Зеленский предложил Швейцарии присоединиться к поставкам продовольствия в Сирию

Президент Владимир Зеленский провел разговор с новым президентом Швейцарии Виолой Амгерд. Он предложил Швейцарии присоединиться к поставкам продовольствия в Сирию. Об этом сообщил Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Говорил с Президентом Швейцарии. Для Украины важно, что отношения между нашими государствами остаются содержательными и направлены на скорейшее достижение мира. Украина благодарна Швейцарии за нашу совместную организацию первого Саммита мира. И мы ценим, что сейчас Швейцария готова помогать и политически, и организационно, и мы обсудили с госпожой Президентом коммуникацию с ключевыми партнерами. Мы готовим также двустороннюю встречу - сказал Зеленский.

Зеленский предложил президенту Швейцарии присоединиться к поставкам продовольствия в Сирию.

И еще один компонент - вместе можем помочь стабилизации в Сирии. Я предложил Швейцарии присоединиться к поставкам продовольствия в Сирию. Украинское продовольствие и финансовое участие Швейцарии - вместе с другими нашими партнерами в этой гуманитарной программе - это то, что может помочь народу Сирии наладить нормальную жизнь после войны и, что важно, после россии в Сирии. Там, где россия оставляет руины, мы вместе с миром можем восстановить нормальную жизнь, - рассказал Зеленский.

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