Теракт біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: чотири людини загинули, терористів - нейтралізували
Київ • УНН
Внаслідок нападу на турецьку авіакосмічну компанію TUSAŞ загинули 4 особи, 14 поранені. Двох терористів нейтралізовано, розпочато розслідування, влада засуджує атаку на оборонну промисловість.
Внаслідок теракту на об'єкті турецької авіакосмічної компанії TUSAŞ загинули 4 особи, ще 14 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає УНН із посиланням на Анадолу.
За словами міністра внутрішніх справ Туреччини, нейтралізовано двох терористів, які вчинили напад. Один із терористів – жінка, уточнив Єрлікая.
Глава відомства закликав громадськість довіряти інформації лише офіційних джерел щодо того, що сталося.
Міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що троє з 14 осіб, які постраждали внаслідок теракту на об'єкті TUSAŞ в районі Кахраманказан турецької столиці, перебувають у тяжкому стані.
"Роботи з ідентифікації терористів продовжуються. Як тільки їхні особи стануть відомими, ми повідомимо, що це за терористична організація", - зазначив міністр.
Єрлікая підкреслив рішучість Туреччини у боротьбі з усіма, хто посягає на єдність турецького народу.
Міністр юстиції країни Мехмет Фатіх Каджир повідомив, що Головна прокуратура Анкари розпочала розслідування у зв'язку з терористичним актом.
Віце-президент Туреччини Джевдет Йилмаз засудив теракт. "Віроломна терористична атака була спрямована проти досягнень оборонної промисловості Туреччини", - заявив він.
Теракт стався біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: повідомляється про загиблих та поранених23.10.24, 16:48 • 15908 переглядiв