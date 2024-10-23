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Теракт стався біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: повідомляється про загиблих та поранених

Київ • УНН

 • 15908 перегляди

Потужний вибух стався біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries неподалік Анкари. Міністр внутрішніх справ Туреччини назвав це терористичною атакою, повідомивши про загиблих і поранених.

Теракт стався біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: повідомляється про загиблих та поранених

Потужний вибух біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries (TAI) неподалік Анкари призвів до "загибелі і поранення" людей, заявив у середу міністр внутрішніх справ Туреччини, назвавши це "терористичною атакою", пише УНН з посиланням на Al Arabiya.

Деталі

"Терористична атака була здійснена проти об'єктів Turkish Aerospace Industries (TAI) Ankara Kahramankazan... На жаль, у нас були загиблі та постраждалі після нападу", - написав Алі Єрлікая у соцмережі X.

Він зробив таку заяві після того, як місцеві ЗМІ повідомили про вибух і стрілянину за межами об'єкта приблизно, що за 40 кілометрів від Анкари.

Довідково

Turkish Aerospace Industries - аерокосмічна компанія Туреччини.

На півдні Ізраїля стався теракт: одна людина загинула, ще 8 поранено06.10.24, 15:24 • 19036 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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