Теракт стався біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: повідомляється про загиблих та поранених
Київ • УНН
Потужний вибух стався біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries неподалік Анкари. Міністр внутрішніх справ Туреччини назвав це терористичною атакою, повідомивши про загиблих і поранених.
Потужний вибух біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries (TAI) неподалік Анкари призвів до "загибелі і поранення" людей, заявив у середу міністр внутрішніх справ Туреччини, назвавши це "терористичною атакою", пише УНН з посиланням на Al Arabiya.
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"Терористична атака була здійснена проти об'єктів Turkish Aerospace Industries (TAI) Ankara Kahramankazan... На жаль, у нас були загиблі та постраждалі після нападу", - написав Алі Єрлікая у соцмережі X.
Він зробив таку заяві після того, як місцеві ЗМІ повідомили про вибух і стрілянину за межами об'єкта приблизно, що за 40 кілометрів від Анкари.
Довідково
Turkish Aerospace Industries - аерокосмічна компанія Туреччини.
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