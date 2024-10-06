На півдні Ізраїля стався теракт: одна людина загинула, ще 8 поранено
Київ • УНН
На автовокзалі Беер-Шеви стався теракт, внаслідок якого поранено 9 людей, один з яких помер. Нападника ліквідовано. Це другий теракт в Ізраїлі за тиждень після нападу в Тель-Авіві.
В неділю, 6 жовтня, на півдні Ізраїлю на центральному автовокзалі Беер-Шеви стався теракт. Невідомий здійснив стрілянину внаслідок чого поранено щонайменше дев'ять людей. Про це пише УНН з посиланням на Times Of Israel.
Деталі
Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що вісьмох потерпілих доставлено до лікарні Сорока в місті. Серед них один потерпілий у стані середньої тяжкості, четверо – у стані середньої тяжкості та троє – з легкими травмами.
Один з поранених був у критичному стані - йому надавали допомогу одразу на місці події, проте він помер від отриманих травм.
Медики додають - терорист, який здійснив напад, був ліквідований.
Нагадаємо
На початку тижня, 1 жовтня, на півдні Тель-Авіва сталася стрілянина, яку поліція розглядає як ймовірний теракт. Згодом, ХАМАС взяв на себе відповідальність за смертоносний теракт в Тель-Авіві.