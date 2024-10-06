На юге Израиля произошел теракт: один человек погиб, еще 8 ранены

В воскресенье, 6 октября, на юге Израиля на центральном автовокзале Беэр-Шевы произошел теракт. Неизвестный совершил стрельбу в результате чего ранены по меньшей мере девять человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times Of Israel.

Детали

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что восемь пострадавших доставлены в больницу Сорока в городе. Среди них один пострадавший в состоянии средней тяжести, четверо - в состоянии средней тяжести и трое - с легкими травмами.

Один из раненых был в критическом состоянии - ему оказывали помощь сразу на месте происшествия, однако он скончался от полученных травм.

Медики добавляют - террорист, совершивший нападение, был ликвидирован.

Напомним,

В начале недели, 1 октября, на юге Тель-Авива произошла стрельба, которую полиция рассматривает как вероятный теракт. Впоследствии, ХАМАС взял на себя ответственность за смертоносный теракт в Тель-Авиве.