ХАМАС взяв відповідальність за теракт у Тель-Авіві
Київ • УНН
ХАМАС заявив про відповідальність за теракт у Тель-Авіві, в якому загинули 7 людей і 16 поранені. Терористична група назвала імена двох нападників.
ХАМАС бере на себе відповідальність за смертоносний теракт в Тель-Авіві минулої ночі, в результаті якого загинули семеро людей і ще 16 отримали поранення, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
ХАМАС каже, що двоє терористів, які здійснили напад, Мохаммад Месек і Ахмед Хімуні з Хеврону, є членами терористичної групи.
Шістьох із семи жертв називають Ревітал Бронштейн, 24 роки, Ілія Нозадзе, 42 роки, Шахар Голдман, 30 років, Інбар Сегев Вігдер, 33 роки, Надія Соколенко, 40 років, і Йонас Хросіс, 26 років.
Жінка з українським паспортом отримала поранення внаслідок теракту в Ізраїлі - посол02.10.24, 14:22 • 16211 переглядiв