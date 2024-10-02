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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
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ХАМАС взял ответственность за теракт в Тель-Авиве

ХАМАС взял ответственность за теракт в Тель-Авиве

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 18:03  •  5072 просмотра

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ХАМАС заявил об ответственности за теракт в Тель-Авиве, в котором погибли 7 человек и 16 ранены. Террористическая группа назвала имена двух нападавших.

ХАМАС берет на себя ответственность за смертоносный теракт в Тель-Авиве минувшей ночью, в результате которого погибли семь человек и еще 16 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

ХАМАС говорит, что двое террористов, совершивших нападение, Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона, являются членами террористической группы.

Шестерых из семи жертв называют Ревитал Бронштейн, 24 года, Илия Нозадзе, 42 года, Шахар Голдман, 30 лет, Инбар Сегев Вигдер, 33 года, Надежда Соколенко, 40 лет, и Йонас Хросис, 26 лет.

Женщина с украинским паспортом получила ранение в результате теракта в Израиле - посол2 октября 2024, 11:22 • 12808 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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