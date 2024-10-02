ХАМАС взял ответственность за теракт в Тель-Авиве

ХАМАС берет на себя ответственность за смертоносный теракт в Тель-Авиве минувшей ночью, в результате которого погибли семь человек и еще 16 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

ХАМАС говорит, что двое террористов, совершивших нападение, Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона, являются членами террористической группы.

Шестерых из семи жертв называют Ревитал Бронштейн, 24 года, Илия Нозадзе, 42 года, Шахар Голдман, 30 лет, Инбар Сегев Вигдер, 33 года, Надежда Соколенко, 40 лет, и Йонас Хросис, 26 лет.

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