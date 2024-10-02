Женщина с украинским паспортом получила ранение в результате теракта в Израиле - посол
Киев • УНН
Женщина с украинским паспортом получила ранения в результате теракта в израильском городе Яффо. По словам посла Украины в Израиле, ее жизни ничего не угрожает.
В результате вчерашнего теракта в израильском городе Яффо ранения получила женщина, которая имеет украинский паспорт. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона в среду, передает УНН.
Детали
"К сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который произошел вчера перед атакой Ирана, оказалось 7 погибших и 16 раненых. Среди раненых одна гражданка, которая имеет двойное гражданство. То есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает", - сказал Корнийчук.
Он добавил, что в Израиле находится около 15 тыс. украинцев.
Напомним
Вчера на юге Тель-Авива произошла стрельба, которую полиция рассматривает как вероятный теракт.