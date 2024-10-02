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Жінка з українським паспортом отримала поранення внаслідок теракту в Ізраїлі - посол

Жінка з українським паспортом отримала поранення внаслідок теракту в Ізраїлі - посол

Київ • УНН

 • 16211 перегляди

Жінка з українським паспортом отримала поранення внаслідок теракту в ізраїльському місті Яффо. За словами посла України в Ізраїлі, її життю нічого не загрожує.

Внаслідок вчорашнього теракту у ізраїльському місті Яффо поранень зазнала жінка, яка має український паспорт. За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Деталі

"На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. Серед поранених одна громадянка, яка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці. За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує", - сказав Корнійчук.

Він додав, що в Ізраїлі перебуває близько 15 тис. українців.

Нагадаємо

Вчора на півдні Тель-Авіва сталася стрілянина, яку поліція розглядає як ймовірний теракт.

Павло Башинський

Павло Башинський

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