Теракт произошел возле штаб-квартиры аэрокосмической компании в Турции: сообщается о погибших и раненых
Киев • УНН
Мощный взрыв произошел возле штаб-квартиры Turkish Aerospace Industries недалеко от Анкары. Министр внутренних дел Турции назвал это террористической атакой, сообщив о погибших и раненых.
Мощный взрыв возле штаб-квартиры Turkish Aerospace Industries (TAI) недалеко от Анкары привел к "гибели и ранению" людей, заявил в среду министр внутренних дел Турции, назвав это "террористической атакой", пишет УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Детали
"Террористическая атака была совершена против объектов Turkish Aerospace Industries (TAI) Ankara Kahramankazan... К сожалению, у нас были погибшие и пострадавшие после нападения", - написал Али Ерликая в соцсети X.
Он сделал такое заявлении после того, как местные СМИ сообщили о взрыве и стрельбе за пределами объекта примерно в 40 километрах от Анкары.
Справочно
Turkish Aerospace Industries - аэрокосмическая компания Турции.
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