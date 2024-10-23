Теракт возле штаб-квартиры аэрокосмической компании в Турции: четыре человека погибли, террористов - нейтрализовали
Киев • УНН
В результате нападения на турецкую авиакосмическую компанию TUSAŞ погибли 4 человека, 14 ранены. Двух террористов нейтрализовано, начато расследование, власти осуждают атаку на оборонную промышленность.
В результате теракта на объекте турецкой авиакосмической компании TUSAŞ погибли 4 человека, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
По словам министра внутренних дел Турции, нейтрализованы двое террористов, совершивших нападение. Один из террористов - женщина, уточнил Йерликая.
Глава ведомства призвал общественность доверять информации только официальных источников относительно случившегося.
Министр внутренних дел Турции сообщил, что трое из 14 человек, пострадавших в результате теракта на объекте TUSAŞ в районе Кахраманказан турецкой столицы, находятся в тяжелом состоянии.
"Работы по идентификации террористов продолжаются. Как только их личности станут известны, мы сообщим, что это за террористическая организация", - отметил министр.
Йерликая подчеркнул решимость Турции в борьбе со всеми, кто посягает на единство турецкого народа.
Министр юстиции страны Мехмет Фатих Каджир сообщил, что Главная прокуратура Анкары начала расследование в связи с террористическим актом.
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз осудил теракт. "Вероломная террористическая атака была направлена против достижений оборонной промышленности Турции", - заявил он.
Теракт произошел возле штаб-квартиры аэрокосмической компании в Турции: сообщается о погибших и раненых23 октября 2024, 13:48 • 7879 просмотров