37 загиблих у нових зіткненнях між протурецькими та курдськими силами в Сирії
Київ • УНН
У боях біля міста Манбідж на півночі Сирії загинули 37 осіб, переважно бойовики протурецьких формувань. За минулий місяць кількість жертв у цьому регіоні сягнула 322 особи.
Минулої доби під час боїв біля Манбіджа (місто на півночі Сирії, розташоване на території провінції Алеппо) загинули десятки людей: більшість із них — представники збройних формувань, які підтримуються Туреччиною.
Передає УНН із посиланням на German Press Agency.
Деталі
Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що в регіоні навколо Манбіджа точаться "важкі бої" між підтримуваними Туреччиною угрупованнями і курдськими силами на півночі Сирії.
Наразі відомо, що загинуло 37 людей, - переважно бойовиків, які підтримуються Туреччиною.
Раніше територія перебувала під владою курдів Сирійських демократичних сил, але на початку грудня 2024 року цю територію повернули протурецьким угрупованням Сирійської національної армії. Останні продовжили наступ на схід, щоб повернути собі весь курдський анклав.
За даними обсерваторії, минулого місяця в боях у регіоні Манбідж загинули щонайменше 322 людини.
Позиція Демократичних сил Сирії (SDF)
У середу лідер SDF Мазлум Абді заявив, що його угруповання підтримує "єдність і цілісність сирійської території". На зустрічі в Дамаску він закликав нових ісламістських правителів Сирії "втрутитися" на підтримку припинення вогню по всій Сирії.
Довідково
SDF сьогодні контролюють значну частину північно-східної Сирії та частину східної провінції Дейр-ез-Зор, де курди створили автономну адміністрацію після виведення урядових військ на початку громадянської війни 2011 року. Але сусідня Туреччина розглядає SDF як відгалуження Робочої партії Курдистану (РПК), яка десятиліттями боролася проти турецької держави.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв про теракт біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: тоді чотири людини загинули, терористів - нейтралізували.
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