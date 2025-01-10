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Моніторингова місія в Сирії повідомила про публічну страту ймовірного прибічника Асада

Київ • УНН

 • 30109 перегляди

У передмісті Дамаска бойовики, пов'язані з новою владою, публічно стратили місцевого чиновника Масена Кненеха. Його звинуватили у написанні звітів для режиму Асада, що призвели до тортур молоді.

Близькі до нового сирійського перехідного уряду бойовики вбили Масена Кненеха пострілом у голову, повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини та AFP, передає УНН.

Деталі

Спостерігач у Сирії повідомив, що в п'ятницю бойовики, пов'язані з перехідною адміністрацією, публічно стратили місцевого чиновника, звинувативши його в тому, що він був інформатором при поваленому президенті Башарі Асаді.

Влада, очолювана ісламістами, звинуватила Кнені у "написанні зловмисних звітів про стан безпеки, що призвело до переслідування, ув'язнення і тортур багатьох молодих людей". 

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що Мазена Кнеха стратили в п'ятницю вранці: Кнені застрелили в голову на вулиці в Думмарі, передмісті столиці Дамаска.

Довідка

За часів Асада, який був повалений 8 грудня ісламістським ополченням HTS (Хаят Тахрір аш-Шам, організація визволення Леванту ) і союзними з ним угрупованнями, десятки тисяч опонентів уряду були ув'язнені і піддані тортурам - багато з них досі вважаються зниклими безвісти.

Нова ісламістська влада Сирії в останні дні провела рейди проти прихильників Асада в різних частинах країни.

Новий керівник розвідки пообіцяв модернізувати апарат безпеки.

Поки що ООН, США та ЄС класифікують Хаят Тахрір аш-Шам як терористичну організацію.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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