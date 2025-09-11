Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства

11 вересня 2001 року 19 терористів-смертників з ісламістського угруповання "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські авіалайнери та спрямували їх на визначені наперед цілі – вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та будівлю Пентагону. Ще один літак впав у безлюдній місцевості, коли пасажири спробували відбити його в терористів. Про найкривавіший теракт в історії людства розповідаємо в матеріалі УНН.

Теракти 11 вересня

Теракти 11 вересня 2001 року здійснили 19 екстремістів з "Аль-Каїди", які захопили чотири пасажирські літаки. Два з них вони спрямували на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а один на будівлю Пентагону. Ще один літак не долетів до своєї цілі.

Він впав посеред поля в Пенсильванії, коли пасажири атакували чотирьох терористів, намагаючись взяти контроль над літаком. Крик одного з пасажирів "Навались!!", який вдалося почути у чорному ящику літака, став в Америці гаслом боротьби з тероризмом. Зараз вважається, що четвертий літак, рейс 93, летів на Капітолій.

Понад 70 загиблих: ісламісти атакували мирних жителів у ДР Конго

Скільки людей загинуло

Загалом загинули 2977 людей (не враховуючи 19 бойовиків). Більшість з них були мешканцями Нью-Йорку:

• усі 246 пасажирів та екіпаж на борту чотирьох літаків;

• У вежах-близнюках загинули 2 606 - одразу або пізніше від травм;

• У Пентагоні загинули 125 людей.

Наймолодшою жертвою стала дворічна Крістін Лі Генсон, яка загинула на одному з літаків разом зі своїми батьками Пітером та Сью.

Найстаршим був 82-річний Роберт Нортон, який перебував в іншому літаку зі своєю дружиною Жаклін. Вони летіли на весілля.

Приблизно 17 400 людей перебували у вежах, коли в них врізався перший літак. Над зоною удару в Північній вежі не вижив ніхто, але 18 людям вдалося втекти з поверхів над зоною удару в Південній вежі. Серед загиблих - громадяни 77 різних країн. Також Нью-Йорк втратив 441 співробітника екстрених служб.

Особливо варто згадати начальника служби безпеки веж-близнюків Ріка Рескорлу. Співробітники не сильно любили занадто часті тренування по евакуації з будівель. Проте 11 вереся 2001 року всі, хто вижив, були вдячні йому за ці тренування. Рік Рескорла загинув, до останнього рятуючи людей.

Тисячі людей були поранені або пізніше перенесли захворювання, пов'язані з атаками, - зокрема пожежники.

"Вагнерівці" в Малі створили мережу нелегальних в’язниць - журналісти

Пошук та ліквідація організаторів теракту 11 вересня

Менш ніж через місяць після нападів президент Джордж Буш очолив вторгнення в Афганістан. Це відбулося за підтримки міжнародної коаліції з метою викорінення "Аль-Каїди" та полювання на бен Ладена.

Рівно через 10 років американські спецпризначенці зі з’єднання "морських котиків" вбили головного очільника "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена. Втім, з того часу нікого не засудили за організацію терактів. Ще до ліквідації бен Ладена довічне ув’язнення за організацію терактів 11 вересня було засуджено Закаріаса Муссауї. Халіда Шейха Мохаммеда, якого вважають керівником терактів 9/11, досі судять. Засідання відновляться після чергових затримок, які цього разу були спричинені пандемією.

Департамент юстиції США оголосив, що ФБР завершило частину розслідування у справі терактів. Наразі бюро переглядає давно засекречені документи і вирішує, чи можна їх опублікувати. Втім, для родичів загиблих внаслідок терактів так і залишилося одне питання – чи допомагала терористам батьківщина Усами бен Ладена – Саудівська Аравія.

Сім’ї жертв подають в суд на Саудівську Аравію, яка заперечує будь-яку офіційну участь, а Комісія з розслідування терактів не змогла довести будь-який зв’язок між цією державою та терористами. П’ятнадцять із дев’ятнадцяти терористів походили з цієї країни.

Моніторингова місія в Сирії повідомила про публічну страту ймовірного прибічника Асада

Безпека в аеропортах

Теракти 11 вересня призвели до кардинального перегляду системи безпеки аеропортів по всьому світу. Тепер пасажири проходять перед посадкою жорсткий контроль, який включає прохід через металошукач, виклад на спеціальний піднос усього вмісту кишень та заборона на будь-які речі, які хоч віддалено можуть бути використані, як зброя. Наприклад, канцелярські ножі, які терористи використовували того страшного дня для здійснення своїх намірів.

У грудні 2001 року Річард Райд намагався підірвати рейс з Парижа в Маямі, що йому не вдалося. Вибухівка весь час перебувала в його взутті. З того часу до безпекових перевірок додали роззування.

Також було обмежено кількість рідини, яку можна проносити на борт літака, адже деякі рідини можна використати для виготовлення бомби. Через нові правила з’явилися черги на проходження безпекового огляду. В зв’язку з цим пасажири стали приїздити в аеропорти раніше.

Проте як би не обурювалися пасажири таким втручанням в особистий простір – ці заходи дали результат. Після терактів 11 вересня кількість викрадених літаків суттєво зменшилася як у США, так і деінде. Посилені безпекові заходи мали успіх.

Винятки, на жаль, були смертельні. У 2015 році російський літак розбився невдовзі після зльоту з аеропорту в Шарм-ель-Шейху. Влада в Америці та Британії припускала, що падіння цього літаку в Єгипті було спричинено бомбою. Втім, цей випадок лишається винятком.

Жінки втрачають свої права в Афганістані: їм відмовляють у доступі до освіти