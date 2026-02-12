Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон
Київ • УНН
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася своєю системою харчування, яка допомогла їй схуднути на 25 кілограмів. Вона дотримується двох прийомів їжі на день з акцентом на овочі.
Українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла підписникам про свій підхід до харчування, який допоміг їй суттєво змінити фігуру. Артистка зізналася, що саме ця система дозволила їй минулого року позбутися 25 кілограмів. Про це йдеться в її дописі в соцмережі Instagram, передає УНН.
Деталі
За словами виконавиці, вона обрала для себе простий формат - два прийоми їжі на день із переважанням овочів у раціоні. Окрему увагу зірка приділяє ранковому ритуалу, який називає своєрідним "детоксом".
Свій день Могилевська починає з теплої води, додаючи ложку олії холодного віджиму - найчастіше гарбузової або лляної - а також розторопшу. Вона переконана, що така звичка допомагає організму м’яко увійти в робочий ритм. Перший повноцінний прийом їжі зазвичай відбувається близько 13:00.
В основі меню - овочеві страви: рагу, мікси зелені, зокрема салат айсберг, а також заморожені овочеві суміші. Серед улюблених варіантів співачка назвала сирий тертий буряк із кеш’ю-майонезом. Для більшої ситості вона додає до раціону гречку, а інколи дозволяє собі й червону рибу.
Нагадаємо
На початку лютого 2026 року Наталія Могилевська стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди, що сталася через складні погодні умови. Артистка оприлюднила відео з місця події, на якому зафіксовано наслідки зіткнення кількох транспортних засобів на слизькій дорозі.