Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 1436 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 3508 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 8848 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 13317 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 16771 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 25638 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 72034 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48122 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58342 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45577 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД12 лютого, 05:44 • 6108 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 16036 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 20614 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 30725 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 15779 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 15824 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 66680 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 59381 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 61415 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 70183 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 284 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 2942 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 30773 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 33491 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 35118 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Серіали
MIM-104 Patriot

Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася своєю системою харчування, яка допомогла їй схуднути на 25 кілограмів. Вона дотримується двох прийомів їжі на день з акцентом на овочі.

Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон

Українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла підписникам про свій підхід до харчування, який допоміг їй суттєво змінити фігуру. Артистка зізналася, що саме ця система дозволила їй минулого року позбутися 25 кілограмів. Про це йдеться в її дописі в соцмережі Instagram, передає УНН.

Деталі

За словами виконавиці, вона обрала для себе простий формат - два прийоми їжі на день із переважанням овочів у раціоні. Окрему увагу зірка приділяє ранковому ритуалу, який називає своєрідним "детоксом".

Свій день Могилевська починає з теплої води, додаючи ложку олії холодного віджиму - найчастіше гарбузової або лляної - а також розторопшу. Вона переконана, що така звичка допомагає організму м’яко увійти в робочий ритм. Перший повноцінний прийом їжі зазвичай відбувається близько 13:00.

В основі меню - овочеві страви: рагу, мікси зелені, зокрема салат айсберг, а також заморожені овочеві суміші. Серед улюблених варіантів співачка назвала сирий тертий буряк із кеш’ю-майонезом. Для більшої ситості вона додає до раціону гречку, а інколи дозволяє собі й червону рибу.

Нагадаємо

На початку лютого 2026 року Наталія Могилевська стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди, що сталася через складні погодні умови. Артистка оприлюднила відео з місця події, на якому зафіксовано наслідки зіткнення кількох транспортних засобів на слизькій дорозі.

Станіслав Кармазін

Здоров'яУНН LiteЛайфхаки
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Соціальна мережа