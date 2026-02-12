Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 1000 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 2712 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 8146 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 12985 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 16492 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25477 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 71883 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48060 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58288 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45538 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД12 февраля, 05:44 • 5376 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 15608 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 20193 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 30163 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 15075 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 15288 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 66379 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 59097 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 61113 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 69909 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 58 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 2624 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 30326 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 33356 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 34988 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
MIM-104 Patriot
WhatsApp

Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась своей системой питания, которая помогла ей похудеть на 25 килограммов. Она придерживается двух приемов пищи в день с акцентом на овощи.

Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион

Украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала подписчикам о своем подходе к питанию, который помог ей существенно изменить фигуру. Артистка призналась, что именно эта система позволила ей в прошлом году избавиться от 25 килограммов. Об этом говорится в ее сообщении в соцсети Instagram, передает УНН.

Детали

По словам исполнительницы, она выбрала для себя простой формат - два приема пищи в день с преобладанием овощей в рационе. Отдельное внимание звезда уделяет утреннему ритуалу, который называет своеобразным "детоксом".

Свой день Могилевская начинает с теплой воды, добавляя ложку масла холодного отжима - чаще всего тыквенного или льняного – а также расторопшу. Она убеждена, что такая привычка помогает организму мягко войти в рабочий ритм. Первый полноценный прием пищи обычно происходит около 13:00.

В основе меню - овощные блюда: рагу, миксы зелени, в частности салат айсберг, а также замороженные овощные смеси. Среди любимых вариантов певица назвала сырую тертую свеклу с кешью-майонезом. Для большей сытости она добавляет в рацион гречку, а иногда позволяет себе и красную рыбу.

Напомним

В начале февраля 2026 года Наталья Могилевская стала участницей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего из-за сложных погодных условий. Артистка обнародовала видео с места происшествия, на котором зафиксированы последствия столкновения нескольких транспортных средств на скользкой дороге.

Станислав Кармазин

ЗдоровьеУНН LiteЛайфхаки
Морозы в Украине
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть