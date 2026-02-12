Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Киев • УНН
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась своей системой питания, которая помогла ей похудеть на 25 килограммов. Она придерживается двух приемов пищи в день с акцентом на овощи.
Украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала подписчикам о своем подходе к питанию, который помог ей существенно изменить фигуру. Артистка призналась, что именно эта система позволила ей в прошлом году избавиться от 25 килограммов. Об этом говорится в ее сообщении в соцсети Instagram, передает УНН.
Детали
По словам исполнительницы, она выбрала для себя простой формат - два приема пищи в день с преобладанием овощей в рационе. Отдельное внимание звезда уделяет утреннему ритуалу, который называет своеобразным "детоксом".
Свой день Могилевская начинает с теплой воды, добавляя ложку масла холодного отжима - чаще всего тыквенного или льняного – а также расторопшу. Она убеждена, что такая привычка помогает организму мягко войти в рабочий ритм. Первый полноценный прием пищи обычно происходит около 13:00.
В основе меню - овощные блюда: рагу, миксы зелени, в частности салат айсберг, а также замороженные овощные смеси. Среди любимых вариантов певица назвала сырую тертую свеклу с кешью-майонезом. Для большей сытости она добавляет в рацион гречку, а иногда позволяет себе и красную рыбу.
Напомним
В начале февраля 2026 года Наталья Могилевская стала участницей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего из-за сложных погодных условий. Артистка обнародовала видео с места происшествия, на котором зафиксированы последствия столкновения нескольких транспортных средств на скользкой дороге.