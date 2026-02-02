Наталія Могилевська потрапила у ДТП: ожеледиця спричинила зіткнення трьох авто

Відома українська співачка Наталія Могилевська стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди, що сталася через складні погодні умови. Артистка оприлюднила відео з місця події, на якому зафіксовано наслідки зіткнення кількох транспортних засобів на слизькій дорозі. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Могилевської, причиною інциденту стала сильна ожеледиця, через який водії не змогли вчасно загальмувати. У результаті ДТП зіткнулися три автомобілі, серед яких і автівка співачки. Сама виконавиця не постраждала.

Друзі, у нас невеличка аварія - зазначила на відео Могилевська та показала пошкоджені автівки.

Троє людей загинули в ДТП на Вінниччині за участю двох автомобілів