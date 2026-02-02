Наталія Могилевська потрапила у ДТП: ожеледиця спричинила зіткнення трьох авто

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 966 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 3824 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 10719 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 10405 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 8730 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 9852 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 16531 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 23813 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 38464 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60569 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
УНН Lite
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 21197 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 18406 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 15223 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі2 лютого, 13:05 • 9948 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 8660 перегляди
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 2784 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 5426 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 6114 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 7398 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 8208 перегляди
Наталія Могилевська потрапила у ДТП: ожеледиця спричинила зіткнення трьох авто

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Українська співачка Наталія Могилевська стала учасницею ДТП через ожеледицю, що призвела до зіткнення трьох автомобілів. Артистка не постраждала, оприлюднивши відео з місця події.

Наталія Могилевська потрапила у ДТП: ожеледиця спричинила зіткнення трьох авто

Відома українська співачка Наталія Могилевська стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди, що сталася через складні погодні умови. Артистка оприлюднила відео з місця події, на якому зафіксовано наслідки зіткнення кількох транспортних засобів на слизькій дорозі. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Могилевської, причиною інциденту стала сильна ожеледиця, через який водії не змогли вчасно загальмувати. У результаті ДТП зіткнулися три автомобілі, серед яких і автівка співачки. Сама виконавиця не постраждала.

Друзі, у нас невеличка аварія

- зазначила на відео Могилевська та показала пошкоджені автівки.

Троє людей загинули в ДТП на Вінниччині за участю двох автомобілів25.01.26, 14:40 • 7277 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Дорожньо-транспортна пригода