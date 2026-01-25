$43.170.00
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 2158 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю
10:05 • 4856 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 9338 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 21810 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 40434 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33411 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41499 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39169 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49097 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Троє людей загинули в ДТП на Вінниччині за участю двох автомобілів

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Вранці 24 січня поблизу села Перекоринці Могилів-Подільського району сталася ДТП. Загинули троє пасажирів автомобіля Renault, ще троє отримали травми.

Троє людей загинули в ДТП на Вінниччині за участю двох автомобілів
Фото: поліція Винницької області

Уранці 24 січня поблизу села Перекоринці Могилів-Подільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок аварії загинули троє пасажирів. Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, зіткнулися автомобілі Renault під керуванням 73-річного чоловіка та Skoda, якою керував 58-річний житель Вінниці. Після зіткнення Renault з’їхав у кювет та врізався в дерево. Від отриманих травм троє пасажирів цього автомобіля загинули на місці події, а водія Renault та ще двох пасажирів із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, медики та рятувальники. Усі обставини, причини та наслідки дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються. Інформація оновлюється

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні 25 січня очікується сніг, подекуди з дощем, та ожеледиця на дорогах. По всій території країни оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НПАвто
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Національна поліція України
Вінницька область
Україна