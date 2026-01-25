Троє людей загинули в ДТП на Вінниччині за участю двох автомобілів
Київ • УНН
Вранці 24 січня поблизу села Перекоринці Могилів-Подільського району сталася ДТП. Загинули троє пасажирів автомобіля Renault, ще троє отримали травми.
Уранці 24 січня поблизу села Перекоринці Могилів-Подільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок аварії загинули троє пасажирів. Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, зіткнулися автомобілі Renault під керуванням 73-річного чоловіка та Skoda, якою керував 58-річний житель Вінниці. Після зіткнення Renault з’їхав у кювет та врізався в дерево. Від отриманих травм троє пасажирів цього автомобіля загинули на місці події, а водія Renault та ще двох пасажирів із тілесними ушкодженнями госпіталізували.
На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, медики та рятувальники. Усі обставини, причини та наслідки дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються. Інформація оновлюється
Нагадаємо
