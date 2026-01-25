$43.170.00
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 2872 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 5494 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 9912 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 22055 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 40593 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 33478 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41544 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39200 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49143 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилей

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Утром 24 января вблизи села Перекоринцы Могилев-Подольского района произошло ДТП. Погибли трое пассажиров автомобиля Renault, еще трое получили травмы.

Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилей
Фото: полиция Винницкой области

Утром 24 января вблизи села Перекоринцы Могилев-Подольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли трое пассажиров. Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, столкнулись автомобили Renault под управлением 73-летнего мужчины и Skoda, которой управлял 58-летний житель Винницы. После столкновения Renault съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм трое пассажиров этого автомобиля погибли на месте происшествия, а водителя Renault и еще двух пассажиров с телесными повреждениями госпитализировали.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, медики и спасатели. Все обстоятельства, причины и последствия дорожно-транспортного происшествия выясняются. Информация обновляется

 - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине 25 января ожидается снег, местами с дождем, и гололедица на дорогах. По всей территории страны объявлен I уровень опасности (желтый).

Алла Киосак

