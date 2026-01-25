Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилей
Киев • УНН
Утром 24 января вблизи села Перекоринцы Могилев-Подольского района произошло ДТП. Погибли трое пассажиров автомобиля Renault, еще трое получили травмы.
Утром 24 января вблизи села Перекоринцы Могилев-Подольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли трое пассажиров. Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, столкнулись автомобили Renault под управлением 73-летнего мужчины и Skoda, которой управлял 58-летний житель Винницы. После столкновения Renault съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм трое пассажиров этого автомобиля погибли на месте происшествия, а водителя Renault и еще двух пассажиров с телесными повреждениями госпитализировали.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, медики и спасатели. Все обстоятельства, причины и последствия дорожно-транспортного происшествия выясняются. Информация обновляется
