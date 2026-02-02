Наталья Могилевская попала в ДТП: гололедица стала причиной столкновения трех авто

Известная украинская певица Наталья Могилевская стала участницей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего из-за сложных погодных условий. Артистка обнародовала видео с места происшествия, на котором зафиксированы последствия столкновения нескольких транспортных средств на скользкой дороге. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Могилевской, причиной инцидента стала сильная гололедица, из-за которой водители не смогли вовремя затормозить. В результате ДТП столкнулись три автомобиля, среди которых и автомобиль певицы. Сама исполнительница не пострадала.

Друзья, у нас небольшая авария - отметила на видео Могилевская и показала поврежденные автомобили.

Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилей