Meta сокращает выплаты акциями сотрудникам второй год подряд на фоне инвестиций в ИИ

Компания Meta сокращает выплаты акциями сотрудникам второй год подряд, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Meta сократила ежегодные выплаты опционами на акции примерно на 5% большинству своих сотрудников, цитирует Reuters статью, отмечая, что это происходит на фоне того, как генеральный директор Марк Цукерберг вкладывает миллиарды долларов в цели компании в области искусственного интеллекта.

Meta и другие крупные технологические компании соревнуются друг с другом в строительстве огромных центров обработки данных, чтобы опередить конкурентов в напряженной гонке за лидерство в сфере ИИ в Кремниевой долине.

В январе компания заявила, что ожидает капитальных затрат на 2026 год в диапазоне от 115 до 135 миллиардов долларов.

В статье, где ссылаются на источники, знакомые с ситуацией, говорится о том, что Meta второй год подряд сокращает выплаты акциями большей части своих сотрудников.

В прошлом году компания сократила выплаты акциями примерно на 10%, что тогда шокировало некоторых сотрудников, сообщает Financial Times.

В прошлом месяце Meta уволила около 10% сотрудников в своем подразделении Reality Labs, в котором работало около 15 000 человек, на фоне того, как компания перенаправляет ресурсы с некоторых своих продуктов виртуальной реальности на устройства.

Это подразделение, которое с 2021 года накопило убытки более чем на 70 миллиардов долларов, включает амбициозную ставку Meta на "метавселенную".

Meta обеспечит свои ИИ-центры ядерной энергией объемом 6,6 ГВт

Компания Meta строит несколько центров обработки данных гигаваттного масштаба по всей территории Соединенных Штатов, включая один в сельской местности Луизианы, проект, который, по словам президента США Дональда Трампа, будет стоить 50 миллиардов долларов.

В прошлом месяце Meta назначила союзницу Трампа Дину Пауэлл Маккормик президентом и вице-председателем, стремясь наладить партнерские отношения с правительствами и инвесторами для своих проектов в области искусственного интеллекта.