Податок на розкіш чи переїзд - на що пішла Meta, щоб утримати Цукерберга в Каліфорнії

Прісцила Чан та Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Компанія Meta Platforms уклала угоду з Марком Цукербергом, щоб він продовжував жити в Каліфорнії. Це сталося після того, як генеральний директор попередив, що розглядає можливість виїзду зі штату, де розташована штаб-квартира компанії, якщо наступного місяця виборці підтримають пропозицію про запровадження податку на багатство, передає УНН із посиланням на Reuters.

Як повідомили в Meta у середу, згідно з умовами угоди, Цукерберг отримає акції без права голосу. Він зможе продати їх, щоб покрити потенційні податкові зобов'язання на суму в мільярди доларів, якщо згадана пропозиція буде ухвалена. Натомість він зобов'язується залишатися резидентом Каліфорнії (або того штату, де на той момент перебуватиме штаб-квартира Meta) протягом восьми років.

Цукерберг, який, за версією Forbes, є шостою найбагатшою людиною у світі, повідомив Meta, що розглядає можливість зміни свого основного місця проживання за межами Каліфорнії. Причиною стала "Пропозиція 40" (Proposition 40) — ініціатива, яку називають "каліфорнійським податком на багатство". Вона може створити для нього величезні податкові зобов'язання, через що йому, можливо, довелося б продавати акції з правом голосу для їх сплати.

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За словами політичних аналітиків, ще не відомо, чи буде ухвалена "Пропозиція 40", яка передбачає запровадження одноразового 5-відсоткового податку для мільярдерів, що проживають у штаті. У Каліфорнії мешкають близько 250 мільярдерів, сукупні статки яких перевищують 2 трильйони доларів.

Цукерберг, чиї статки оцінюються приблизно у 240 мільярдів доларів, зможе одразу продати 20% отриманих ним акцій класу C (що становить 10% від його загальної економічної частки в компанії). Це дозволить йому сплатити потенційний податок, не втрачаючи при цьому контролю через право голосу.

У середу компанія також оголосила, що в січні 2027 року випустить новий тип простих акцій класу C без права голосу (фактично здійснивши поділ акцій у співвідношенні 2 до 1). Це робиться для фінансування придбань та утримання провідних фахівців, водночас зберігаючи контроль Цукерберга над компанією.

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Згідно з документами, довгострокові прогнози Meta свідчать про необхідність залучення "сотень мільярдів доларів" протягом кількох років, починаючи вже з осені 2026 року. Компанії знадобиться цей капітал для фінансування плану розвитку, пов'язаного зі штучним інтелектом. Материнська компанія Facebook та Instagram повідомила, що спеціальний комітет її ради директорів дійшов висновку про "критичну важливість" того, щоб Цукерберг залишався на керівній посаді й продовжував управляти компанією зі штаб-квартири в Каліфорнії — особливо в умовах, які в компанії охарактеризували як "безпрецедентні виклики та конкуренцію в нашій галузі", зумовлені розвитком штучного інтелекту.