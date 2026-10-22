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Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Суд Нью-Мексико визнав, що Meta 11 років вводила користувачів в оману щодо персональних даних. Штраф зменшили з 219 до 25 млрд доларів.

Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook

Американський суд зобов'язав компанію Meta, якій належить Facebook, виплатити рекордний штраф у розмірі 25 млрд доларів за багаторічне введення користувачів в оману щодо використання їхніх персональних даних. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Рішення 21 жовтня ухвалив суддя штату Нью-Мексико Френсіс Метью. Він встановив, що компанія протягом 11 років, із 2010 до 2021 року, свідомо приховувала справжні методи обробки інформації користувачів.

За висновком суду, заяви керівництва Meta, зокрема Марка Цукерберга, були спрямовані на введення громадськості в оману. Суддя наголосив, що порушення стосувалися не лише персональних даних, а й основних принципів ведення бізнесу компанії.

Штраф міг сягнути 219 млрд доларів

Позов пов'язаний зі скандалом Cambridge Analytica, під час якого дані користувачів Facebook використовували для політичного консалтингу, зокрема в контексті президентських виборів у США 2016 року.

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Прокуратура Нью-Мексико звинуватила Meta у неправдивих твердженнях про те, що компанія нібито не передавала персональні дані третім сторонам.

Спочатку загальну суму штрафів за тисячі порушень законодавства штату оцінили у 219 млрд доларів. Однак суддя зменшив стягнення до 25 млрд доларів, що стало найбільшим штрафом в історії компанії.

Цього року Meta також зіткнулася з іншими великими стягненнями та судовими врегулюваннями, пов'язаними з безпекою користувачів, зокрема неповнолітніх.

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Степан Гафтко

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