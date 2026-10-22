Цукерберг хоче створити гігантську онлайн-мережу ШІ-агентів

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг хоче створити масштабну мережу ШІ-агентів Muse - щоб кожен спілкувався з цими агентами, а потім, щоб ці агенти спілкувалися один з одним. Про це УНН повідомляє з посиланням на Gizmodo.

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"Ми очікуємо, що Muse розширить можливості для обслуговування мільярдів людей. Це і наша місія, і наша стратегія, - сказав Цукерберг. - Це також наша стратегія, тому що ми вважаємо, що мільярди Muse в мережі такого масштабу зможуть зробити більше для людей і бізнесу, працюючи разом, тому ми хотіли б якомога швидше створити масштабну мережу Muse".

Ця мета – створити мережу ШІ-агентів, які працюють разом для обслуговування запитів понад мільярда людей по всьому світу – є причиною, чому Meta не "стягує плату з усіх авансом" за використання Muse, щоб більше людей реєструвалося. Незрозуміло, що передбачатиме ця співпраця, але вона викликає деякі питання щодо обміну даними, з чим Meta не має бездоганних результатів, зауважує видання. На тлі цих повідомлень суддя штату Нью-Мексико у США зобов'язав Meta виплатити 25 мільярдів доларів за введення споживачів в оману щодо конфіденційності даних у зв'язку з сумнозвісним витоком даних Cambridge Analytica, що стався приблизно десять років тому. Meta заявила, що оскаржить вирок.

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Muse також мала справу з кількома звинуваченнями, пов'язаними з конфіденційністю, лише за півтора місяця з моменту свого дебюту, зокрема з користувачем, який стверджував, що агенти аналізували приватні текстові повідомлення без запиту, та іншим користувачем, чию домашню адресу було надано незнайомцю. Дослідники стверджували, що Muse зберігає неймовірно детальні та регулярно оновлювані файли про кожну людину в житті користувача, а Amazon заблокував агентам можливість робити покупки на своїй платформі, заявивши про занепокоєння щодо того, як вони обробляють облікові дані клієнтів та дані облікових записів. Meta також довелося виправити серйозну вразливість нульового дня, яка фактично дозволила хакерам викрасти обліковий запис користувача, пише видання.

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Під час телефонної конференції керівники Meta розхвалили цифри, що демонструють силу компанії як у сфері штучного інтелекту, так і за її межами. За словами керівників, Threads перевершив X за кількістю активних користувачів щомісяця за останній квартал. Тим часом, агенти Muse, як стверджується, справлялися настільки добре, що понад 10 мільйонів людей у ​​США та Канаді створили персональних агентів з моменту його дебюту на початку вересня.

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"Зростання продовжує бути сильним, і ми майже щодня займаємо перше місце в App Store, - сказав Цукерберг. - Найпоширенішим варіантом використання Muse є покупки, причому понад чверть людей, які користуються Muse, займаються цим, із середнім розміром покупки понад 200 доларів".

Але ці райдужні цілі щодо ШІ мають одну особливо велику проблему: вони коштують купу грошей, зазначає видання. Muse вже зараз "дуже ресурсоємний для роботи", визнав Цукерберг під час телефонної конференції, і збільшення цього показника до понад мільярда, ймовірно, вимагатиме значних інвестицій.

Meta очікує витратити щонайменше 135 мільярдів доларів цього року, ймовірно, більше, причому більша частина цих коштів піде на проєкти ШІ-інфраструктури, пише видання. Після того, як у передостанньому звіті про прибутки в липні було повідомлено про падіння вільного грошового потоку приблизно на 8 мільярдів доларів, вільний грошовий потік Meta офіційно став негативним у звіті в середу, 21 жовтня. Вільний грошовий потік Meta у третьому кварталі, що закінчився 30 вересня, становив негативних 2,12 мільярда доларів.

Керівники сподіваються фінансувати свої амбіції щодо штучного інтелекту за допомогою нового класу акцій, які вони представили під час телефонної конференції. Починаючи з наступного року, усі існуючі акціонери Meta отримають новий клас акцій без права голосу в межах дроблення акцій у співвідношенні два до одного. Компанія, яка тоді називалася Facebook, зрештою відкликала аналогічний план щодо акцій без права голосу приблизно десять років тому, вказує видання.

За даними Meta, завдяки цьому кроку у неї буде більше способів залучення фінансування, не розмиваючи владу Цукерберга над компанією. Це також виконує другу функцію – утримувати Цукерберга в Каліфорнії.

Meta заявила, що уклала угоду про співфінансування з Цукербергом, у якій Цукерберг зобов'язався залишатися в Каліфорнії, де знаходиться штаб-квартира Meta, протягом наступних восьми років. Разом з переліком інших мільярдерів-технологів Цукерберг погрожував покинути Каліфорнію, якщо каліфорнійці проголосують за ухвалення 5% податку на багатство для мільярдерів (Proposition 40) на листопадових виборах. Завдяки новій структурі акцій, Цукерберг зможе продати будь-які акції без права голосу, щоб ліквідувати свої активи у разі податку на мільярдерів, не втрачаючи при цьому контролю над компанією.

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