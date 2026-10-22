Цукерберг хоче створити гігантську онлайн-мережу ШІ-агентів

$45.030.0550.560.03
ukenru
Ексклюзив
09:36 • 66 перегляди
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
08:17 • 18035 перегляди
"Епіцентр" на Почайній зруйновано після удару рф балістикою по Києву - фоторепортажPhoto
07:17 • 20116 перегляди
"Дизельна" угода Трампа і путіна зірвала мирний прогрес - президент Чехії Павел
05:36 • 19158 перегляди
рф знову атакувала енергетику - де є перебої зі світлом
04:39 • 31484 перегляди
Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонахPhotoVideo
04:16 • 34555 перегляди
У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту
22 жовтня, 03:38 • 28236 перегляди
В Україні можуть використати нову австрійську систему захисту від FPV-дронів, яка вже пройшла випробуванняPhoto
22 жовтня, 02:38 • 26775 перегляди
Рої безпілотників атакували регіони росії, зокрема підмосков'я – у липецьку та тулі пролунали вибухиVideo
22 жовтня, 01:55 • 22863 перегляди
Трамп перед журналістами відхрестився від обмежень Starlink в Україні та заявив, що не посилюватиме санкції проти рфVideo
22 жовтня, 01:17 • 17410 перегляди
Клінтон назвала Трампа "маріонеткою путіна" та припустила, що кремль має на нього компромат у справі ЕпштейнаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.3м/с
85%
757мм
Популярнi новини
Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес22 жовтня, 00:05 • 39075 перегляди
Маск може збагатитися ще на 110 мільярдів доларів завдяки злиттю Tesla та SpaceX – Bloomberg22 жовтня, 01:06 • 31856 перегляди
Том Круз отримає одну з найпрестижніших нагород Голлівуду за внесок у кінематограф22 жовтня, 02:06 • 31379 перегляди
Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям22 жовтня, 03:05 • 34776 перегляди
Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів07:02 • 18408 перегляди
Публікації
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
Ексклюзив
09:36 • 96 перегляди
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
Ексклюзив
21 жовтня, 18:45 • 48694 перегляди
Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo
Ексклюзив
21 жовтня, 16:45 • 53114 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України21 жовтня, 13:45 • 59743 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 90963 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Південний міст (Київ)
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауні-молодший отримав нову роботу "у стилі Тоні Старка"PhotoVideo09:20 • 412 перегляди
Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів07:02 • 18459 перегляди
Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям22 жовтня, 03:05 • 34827 перегляди
Том Круз отримає одну з найпрестижніших нагород Голлівуду за внесок у кінематограф22 жовтня, 02:06 • 31427 перегляди
Маск може збагатитися ще на 110 мільярдів доларів завдяки злиттю Tesla та SpaceX – Bloomberg22 жовтня, 01:06 • 31908 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
Financial Times

Цукерберг хоче створити гігантську онлайн-мережу ШІ-агентів

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Meta планує масштабну мережу Muse, але стикається з претензіями щодо приватності та високими витратами. Вільний грошовий потік компанії став негативним.

Цукерберг хоче створити гігантську онлайн-мережу ШІ-агентів

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг хоче створити масштабну мережу ШІ-агентів Muse - щоб кожен спілкувався з цими агентами, а потім, щоб ці агенти спілкувалися один з одним. Про це УНН повідомляє з посиланням на Gizmodo.

Деталі  

"Ми очікуємо, що Muse розширить можливості для обслуговування мільярдів людей. Це і наша місія, і наша стратегія, - сказав Цукерберг. - Це також наша стратегія, тому що ми вважаємо, що мільярди Muse в мережі такого масштабу зможуть зробити більше для людей і бізнесу, працюючи разом, тому ми хотіли б якомога швидше створити масштабну мережу Muse".

Ця мета – створити мережу ШІ-агентів, які працюють разом для обслуговування запитів понад мільярда людей по всьому світу – є причиною, чому Meta не "стягує плату з усіх авансом" за використання Muse, щоб більше людей реєструвалося. Незрозуміло, що передбачатиме ця співпраця, але вона викликає деякі питання щодо обміну даними, з чим Meta не має бездоганних результатів, зауважує видання. На тлі цих повідомлень суддя штату Нью-Мексико у США зобов'язав Meta виплатити 25 мільярдів доларів за введення споживачів в оману щодо конфіденційності даних у зв'язку з сумнозвісним витоком даних Cambridge Analytica, що стався приблизно десять років тому. Meta заявила, що оскаржить вирок.

Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook22.10.26, 00:10 • 19549 переглядiв

Muse також мала справу з кількома звинуваченнями, пов'язаними з конфіденційністю, лише за півтора місяця з моменту свого дебюту, зокрема з користувачем, який стверджував, що агенти аналізували приватні текстові повідомлення без запиту, та іншим користувачем, чию домашню адресу було надано незнайомцю. Дослідники стверджували, що Muse зберігає неймовірно детальні та регулярно оновлювані файли про кожну людину в житті користувача, а Amazon заблокував агентам можливість робити покупки на своїй платформі, заявивши про занепокоєння щодо того, як вони обробляють облікові дані клієнтів та дані облікових записів. Meta також довелося виправити серйозну вразливість нульового дня, яка фактично дозволила хакерам викрасти обліковий запис користувача, пише видання.

У ШІ-агенті Muse від Meta перед запуском виявили вразливість і в поспіху усували - ЗМІ06.10.26, 12:28 • 4796 переглядiв

Під час телефонної конференції керівники Meta розхвалили цифри, що демонструють силу компанії як у сфері штучного інтелекту, так і за її межами. За словами керівників, Threads перевершив X за кількістю активних користувачів щомісяця за останній квартал. Тим часом, агенти Muse, як стверджується, справлялися настільки добре, що понад 10 мільйонів людей у ​​США та Канаді створили персональних агентів з моменту його дебюту на початку вересня.

Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати12.10.26, 22:26 • 48708 переглядiв

"Зростання продовжує бути сильним, і ми майже щодня займаємо перше місце в App Store, - сказав Цукерберг. - Найпоширенішим варіантом використання Muse є покупки, причому понад чверть людей, які користуються Muse, займаються цим, із середнім розміром покупки понад 200 доларів".

Але ці райдужні цілі щодо ШІ мають одну особливо велику проблему: вони коштують купу грошей, зазначає видання. Muse вже зараз "дуже ресурсоємний для роботи", визнав Цукерберг під час телефонної конференції, і збільшення цього показника до понад мільярда, ймовірно, вимагатиме значних інвестицій.

Meta очікує витратити щонайменше 135 мільярдів доларів цього року, ймовірно, більше, причому більша частина цих коштів піде на проєкти ШІ-інфраструктури, пише видання. Після того, як у передостанньому звіті про прибутки в липні було повідомлено про падіння вільного грошового потоку приблизно на 8 мільярдів доларів, вільний грошовий потік Meta офіційно став негативним у звіті в середу, 21 жовтня. Вільний грошовий потік Meta у третьому кварталі, що закінчився 30 вересня, становив негативних 2,12 мільярда доларів.

Керівники сподіваються фінансувати свої амбіції щодо штучного інтелекту за допомогою нового класу акцій, які вони представили під час телефонної конференції. Починаючи з наступного року, усі існуючі акціонери Meta отримають новий клас акцій без права голосу в межах дроблення акцій у співвідношенні два до одного. Компанія, яка тоді називалася Facebook, зрештою відкликала аналогічний план щодо акцій без права голосу приблизно десять років тому, вказує видання.

За даними Meta, завдяки цьому кроку у неї буде більше способів залучення фінансування, не розмиваючи владу Цукерберга над компанією. Це також виконує другу функцію – утримувати Цукерберга в Каліфорнії.

Meta заявила, що уклала угоду про співфінансування з Цукербергом, у якій Цукерберг зобов'язався залишатися в Каліфорнії, де знаходиться штаб-квартира Meta, протягом наступних восьми років. Разом з переліком інших мільярдерів-технологів Цукерберг погрожував покинути Каліфорнію, якщо каліфорнійці проголосують за ухвалення 5% податку на багатство для мільярдерів (Proposition 40) на листопадових виборах. Завдяки новій структурі акцій, Цукерберг зможе продати будь-які акції без права голосу, щоб ліквідувати свої активи у разі податку на мільярдерів, не втрачаючи при цьому контролю над компанією.

Маск назвав терміни випуску чіпів Terafab і роботів Optimus22.10.26, 09:34 • 2588 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Amazon
Нью-Мексико
Марк Цукерберг
Каліфорнія
Канада
Сполучені Штати Америки
Facebook