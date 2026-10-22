Цукерберг хочет создать гигантскую онлайн-сеть ИИ-агентов

$45.030.0550.560.03
ukenru
Эксклюзив
09:36 • 1756 просмотра
Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?
08:17 • 18714 просмотра
"Эпицентр" на Почайной разрушен после удара рф баллистикой по Киеву - фоторепортажPhoto
07:17 • 20534 просмотра
"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел
05:36 • 19505 просмотра
рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством
04:39 • 31822 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 34792 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
22 октября, 03:38 • 28380 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
22 октября, 02:38 • 26826 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
22 октября, 01:55 • 22895 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
22 октября, 01:17 • 17429 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
98%
757мм
Популярные новости
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 39429 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22 октября, 01:06 • 32399 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф22 октября, 02:06 • 31927 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем22 октября, 03:05 • 35351 просмотра
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 18982 просмотра
публикации
Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?
Эксклюзив
09:36 • 1746 просмотра
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 49084 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 53469 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 60121 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 91322 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Илон Маск
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Калифорния
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауни-младший получил новую работу "в стиле Тони Старка"PhotoVideo09:20 • 908 просмотра
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 18982 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем22 октября, 03:05 • 35354 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф22 октября, 02:06 • 31930 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22 октября, 01:06 • 32400 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Социальная сеть
9К720 Искандер

Цукерберг хочет создать гигантскую онлайн-сеть ИИ-агентов

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

Meta планирует масштабную сеть Muse, но сталкивается с претензиями по поводу конфиденциальности и высокими расходами. Свободный денежный поток компании стал отрицательным.

Цукерберг хочет создать гигантскую онлайн-сеть ИИ-агентов

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг хочет создать масштабную сеть ИИ-агентов Muse — чтобы каждый общался с этими агентами, а затем чтобы эти агенты общались друг с другом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Gizmodo.

Детали  

"Мы ожидаем, что Muse расширит возможности для обслуживания миллиардов людей. Это и наша миссия, и наша стратегия, — сказал Цукерберг. — Это также наша стратегия, потому что мы считаем, что миллиарды Muse в сети такого масштаба смогут сделать больше для людей и бизнеса, работая вместе, поэтому мы хотели бы как можно скорее создать масштабную сеть Muse".

Эта цель — создать сеть ИИ-агентов, которые работают вместе для обработки запросов более миллиарда людей по всему миру, — является причиной того, почему Meta не "взимает плату со всех авансом" за использование Muse, чтобы регистрировалось больше людей. Неясно, что будет подразумевать это сотрудничество, но оно вызывает некоторые вопросы относительно обмена данными, с чем у Meta не самые безупречные показатели, отмечает издание. На фоне этих сообщений судья штата Нью-Мексико в США обязал Meta выплатить 25 миллиардов долларов за введение потребителей в заблуждение относительно конфиденциальности данных в связи с печально известной утечкой данных Cambridge Analytica, произошедшей около десяти лет назад. Meta заявила, что обжалует приговор.

Компанию Цукерберга оштрафовали на рекордные 25 млрд долларов из-за скандала с данными Facebook22.10.26, 00:10 • 19570 просмотров

Muse также столкнулась с несколькими обвинениями, связанными с конфиденциальностью, всего за полтора месяца с момента своего дебюта, в том числе со стороны пользователя, утверждавшего, что агенты анализировали личные текстовые сообщения без запроса, и другого пользователя, чей домашний адрес был предоставлен незнакомцу. Исследователи утверждали, что Muse хранит невероятно подробные и регулярно обновляемые файлы о каждом человеке в жизни пользователя, а Amazon заблокировал агентам возможность совершать покупки на своей платформе, заявив о обеспокоенности тем, как они обрабатывают учетные данные клиентов и данные учетных записей. Meta также пришлось исправить серьезную уязвимость нулевого дня, которая фактически позволяла хакерам похитить учетную запись пользователя, пишет издание.

В ИИ-агенте Muse от Meta перед запуском обнаружили уязвимость и в спешке устраняли её - СМИ06.10.26, 12:28 • 4797 просмотров

Во время телефонной конференции руководители Meta расхвалили показатели, демонстрирующие силу компании как в сфере искусственного интеллекта, так и за ее пределами. По словам руководителей, Threads превзошел X по количеству активных пользователей в месяц за последний квартал. Тем временем агенты Muse, как утверждается, справлялись настолько хорошо, что более 10 миллионов человек в США и Канаде создали персональных агентов с момента его дебюта в начале сентября.

Meta представила самые мощные ИИ-модели Muse Wonder и Wonder Full, акции компании начали расти12.10.26, 22:26 • 48709 просмотров

"Рост продолжает быть сильным, и мы почти каждый день занимаем первое место в App Store, — сказал Цукерберг. — Наиболее распространенный вариант использования Muse — покупки, причем более четверти людей, использующих Muse, занимаются этим, а средний размер покупки превышает 200 долларов".

Но у этих радужных целей в области ИИ есть одна особенно большая проблема: они стоят огромных денег, отмечает издание. Muse уже сейчас "очень ресурсоемок в работе", признал Цукерберг во время телефонной конференции, и увеличение этого показателя до более чем миллиарда, вероятно, потребует значительных инвестиций.

Meta ожидает потратить не менее 135 миллиардов долларов в этом году, вероятно, больше, причем большая часть этих средств пойдет на проекты ИИ-инфраструктуры, пишет издание. После того как в предпоследнем отчете о прибылях и убытках в июле было сообщено о падении свободного денежного потока примерно на 8 миллиардов долларов, свободный денежный поток Meta официально стал отрицательным в отчете в среду, 21 октября. Свободный денежный поток Meta в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, составил отрицательные 2,12 миллиарда долларов.

Руководители надеются финансировать свои амбиции в области искусственного интеллекта с помощью нового класса акций, о котором они рассказали во время телефонной конференции. Начиная со следующего года все существующие акционеры Meta получат новый класс акций без права голоса в рамках дробления акций в соотношении два к одному. Компания, которая тогда называлась Facebook, в конечном итоге отозвала аналогичный план выпуска акций без права голоса примерно десять лет назад, указывает издание.

По данным Meta, благодаря этому шагу у неё появится больше способов привлечения финансирования без ослабления власти Цукерберга над компанией. Это также выполняет вторую функцию — удержать Цукерберга в Калифорнии.

Meta заявила, что заключила соглашение о совместном финансировании с Цукербергом, в рамках которого Цукерберг обязался оставаться в Калифорнии, где находится штаб-квартира Meta, в течение следующих восьми лет. Вместе с рядом других миллиардеров-технологов Цукерберг угрожал покинуть Калифорнию, если калифорнийцы проголосуют за введение 5%-ного налога на богатство миллиардеров (Proposition 40) на ноябрьских выборах. Благодаря новой структуре акций Цукерберг сможет продать любые акции без права голоса, чтобы ликвидировать свои активы в случае введения налога на миллиардеров, не теряя при этом контроля над компанией.

Маск назвал сроки выпуска чипов Terafab и роботов Optimus22.10.26, 09:34 • 2656 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Amazon
Нью-Мексико
Марк Цукерберг
Калифорния
Канада
Соединённые Штаты
Facebook