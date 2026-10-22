Цукерберг хочет создать гигантскую онлайн-сеть ИИ-агентов

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг хочет создать масштабную сеть ИИ-агентов Muse — чтобы каждый общался с этими агентами, а затем чтобы эти агенты общались друг с другом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Gizmodo.

Детали

"Мы ожидаем, что Muse расширит возможности для обслуживания миллиардов людей. Это и наша миссия, и наша стратегия, — сказал Цукерберг. — Это также наша стратегия, потому что мы считаем, что миллиарды Muse в сети такого масштаба смогут сделать больше для людей и бизнеса, работая вместе, поэтому мы хотели бы как можно скорее создать масштабную сеть Muse".

Эта цель — создать сеть ИИ-агентов, которые работают вместе для обработки запросов более миллиарда людей по всему миру, — является причиной того, почему Meta не "взимает плату со всех авансом" за использование Muse, чтобы регистрировалось больше людей. Неясно, что будет подразумевать это сотрудничество, но оно вызывает некоторые вопросы относительно обмена данными, с чем у Meta не самые безупречные показатели, отмечает издание. На фоне этих сообщений судья штата Нью-Мексико в США обязал Meta выплатить 25 миллиардов долларов за введение потребителей в заблуждение относительно конфиденциальности данных в связи с печально известной утечкой данных Cambridge Analytica, произошедшей около десяти лет назад. Meta заявила, что обжалует приговор.

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Muse также столкнулась с несколькими обвинениями, связанными с конфиденциальностью, всего за полтора месяца с момента своего дебюта, в том числе со стороны пользователя, утверждавшего, что агенты анализировали личные текстовые сообщения без запроса, и другого пользователя, чей домашний адрес был предоставлен незнакомцу. Исследователи утверждали, что Muse хранит невероятно подробные и регулярно обновляемые файлы о каждом человеке в жизни пользователя, а Amazon заблокировал агентам возможность совершать покупки на своей платформе, заявив о обеспокоенности тем, как они обрабатывают учетные данные клиентов и данные учетных записей. Meta также пришлось исправить серьезную уязвимость нулевого дня, которая фактически позволяла хакерам похитить учетную запись пользователя, пишет издание.

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Во время телефонной конференции руководители Meta расхвалили показатели, демонстрирующие силу компании как в сфере искусственного интеллекта, так и за ее пределами. По словам руководителей, Threads превзошел X по количеству активных пользователей в месяц за последний квартал. Тем временем агенты Muse, как утверждается, справлялись настолько хорошо, что более 10 миллионов человек в США и Канаде создали персональных агентов с момента его дебюта в начале сентября.

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"Рост продолжает быть сильным, и мы почти каждый день занимаем первое место в App Store, — сказал Цукерберг. — Наиболее распространенный вариант использования Muse — покупки, причем более четверти людей, использующих Muse, занимаются этим, а средний размер покупки превышает 200 долларов".

Но у этих радужных целей в области ИИ есть одна особенно большая проблема: они стоят огромных денег, отмечает издание. Muse уже сейчас "очень ресурсоемок в работе", признал Цукерберг во время телефонной конференции, и увеличение этого показателя до более чем миллиарда, вероятно, потребует значительных инвестиций.

Meta ожидает потратить не менее 135 миллиардов долларов в этом году, вероятно, больше, причем большая часть этих средств пойдет на проекты ИИ-инфраструктуры, пишет издание. После того как в предпоследнем отчете о прибылях и убытках в июле было сообщено о падении свободного денежного потока примерно на 8 миллиардов долларов, свободный денежный поток Meta официально стал отрицательным в отчете в среду, 21 октября. Свободный денежный поток Meta в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, составил отрицательные 2,12 миллиарда долларов.

Руководители надеются финансировать свои амбиции в области искусственного интеллекта с помощью нового класса акций, о котором они рассказали во время телефонной конференции. Начиная со следующего года все существующие акционеры Meta получат новый класс акций без права голоса в рамках дробления акций в соотношении два к одному. Компания, которая тогда называлась Facebook, в конечном итоге отозвала аналогичный план выпуска акций без права голоса примерно десять лет назад, указывает издание.

По данным Meta, благодаря этому шагу у неё появится больше способов привлечения финансирования без ослабления власти Цукерберга над компанией. Это также выполняет вторую функцию — удержать Цукерберга в Калифорнии.

Meta заявила, что заключила соглашение о совместном финансировании с Цукербергом, в рамках которого Цукерберг обязался оставаться в Калифорнии, где находится штаб-квартира Meta, в течение следующих восьми лет. Вместе с рядом других миллиардеров-технологов Цукерберг угрожал покинуть Калифорнию, если калифорнийцы проголосуют за введение 5%-ного налога на богатство миллиардеров (Proposition 40) на ноябрьских выборах. Благодаря новой структуре акций Цукерберг сможет продать любые акции без права голоса, чтобы ликвидировать свои активы в случае введения налога на миллиардеров, не теряя при этом контроля над компанией.

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