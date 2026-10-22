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The Economist

Налог на роскошь или переезд — на что пошла Meta, чтобы удержать Цукерберга в Калифорнии

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Цукерберг обязался оставаться в Калифорнии в течение восьми лет в обмен на акции без права голоса. Они помогут уплатить возможный налог на богатство.

Налог на роскошь или переезд — на что пошла Meta, чтобы удержать Цукерберга в Калифорнии
Присцилла Чан и Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Компания Meta Platforms заключила соглашение с Марком Цукербергом, чтобы он продолжал жить в Калифорнии. Это произошло после того, как генеральный директор предупредил, что рассматривает возможность выезда из штата, где расположена штаб-квартира компании, если в следующем месяце избиратели поддержат предложение о введении налога на богатство, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Meta в среду, согласно условиям соглашения Цукерберг получит акции без права голоса. Он сможет продать их, чтобы покрыть потенциальные налоговые обязательства на сумму в миллиарды долларов, если упомянутое предложение будет принято. Взамен он обязуется оставаться резидентом Калифорнии (или того штата, где на тот момент будет находиться штаб-квартира Meta) в течение восьми лет.

Цукерберг, который, по версии Forbes, является шестым самым богатым человеком в мире, сообщил Meta, что рассматривает возможность изменить свое основное место жительства за пределами Калифорнии. Причиной стала "Предложение 40" (Proposition 40) — инициатива, которую называют "калифорнийским налогом на богатство". Она может создать для него огромные налоговые обязательства, из-за чего ему, возможно, пришлось бы продавать акции с правом голоса для их уплаты.

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По словам политических аналитиков, пока неизвестно, будет ли принято "Предложение 40", предусматривающее введение единовременного 5-процентного налога для миллиардеров, проживающих в штате. В Калифорнии живут около 250 миллиардеров, совокупное состояние которых превышает 2 триллиона долларов.

Цукерберг, состояние которого оценивается примерно в 240 миллиардов долларов, сможет сразу продать 20% полученных им акций класса C (что составляет 10% его общей экономической доли в компании). Это позволит ему уплатить потенциальный налог, не теряя при этом контроля благодаря праву голоса.

В среду компания также объявила, что в январе 2027 года выпустит новый тип обыкновенных акций класса C без права голоса (фактически осуществив дробление акций в соотношении 2 к 1). Это делается для финансирования приобретений и удержания ведущих специалистов, одновременно сохраняя контроль Цукерберга над компанией.

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Согласно документам, долгосрочные прогнозы Meta свидетельствуют о необходимости привлечения "сотен миллиардов долларов" в течение нескольких лет, начиная уже с осени 2026 года. Компании потребуется этот капитал для финансирования плана развития, связанного с искусственным интеллектом. Материнская компания Facebook и Instagram сообщила, что специальный комитет ее совета директоров пришел к выводу о "критической важности" того, чтобы Цукерберг оставался на руководящей должности и продолжал управлять компанией из штаб-квартиры в Калифорнии — особенно в условиях, которые в компании охарактеризовали как "беспрецедентные вызовы и конкуренция в нашей отрасли", обусловленные развитием искусственного интеллекта.

Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Марк Цукерберг
Forbes
Калифорния
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