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Як одягнути технологічного олігарха: художниця по костюмах розповіла про еволюцію стилю Цукерберга

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Фільм Соркіна показує перехід Цукерберга від худі до дорогого стриманого одягу. Після 2024 року його стиль перетворився на гучну розкіш.

Як одягнути технологічного олігарха: художниця по костюмах розповіла про еволюцію стилю Цукерберга
Марк Цукерберг. Фото ілюстративне

Від футболок та худі - до костюмів Alexander McQueen із зображеннями бабок. Художниця по костюмах Сьюзан Лайалл розкрила еволюцію стилю технологічного олігарха Марка Цукерберга, а також розповіла, як мода допомагає йому створювати необхідні образи та просувати власні продукти, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Перший фільм Аарона Соркіна про Facebook — "Соціальна мережа" (2010) — допоміг закріпити образ Марка Цукерберга початку 2000-х: бунтаря проти корпоративних норм у пом’ятих худі та футболках.

Наступна стрічка, "Соціальна розплата" (The Social Reckoning), охоплює період із 2019 по 2021 рік. За словами художниці з костюмів Сьюзан Лайалл, це вже епоха "після худі" — час, коли Цукерберг перестав демонстративно нехтувати офіційним дрес-кодом. Водночас це період, коли він стає максимально схожим на робота. Стриманий гардероб Цукерберга — костюми або однотипні сорочки з довгим рукавом — підкреслюють його крижаний спокій, попри те, що глибоко всередині вирує лють.

Створення костюмів ґрунтувалося на ґрунтовному дослідженні, проведеному самою Лайалл та актором Джеремі Стронгом, який, за її словами, "дуже переймається костюмами". Оскільки вони вже працювали разом над фільмами Соркіна "Гра Моллі" та "Суд над чиказькою сімкою", під час підготовки вони постійно спілкувалися в повідомленнях.

"Він пише мені ще до того, як я встигаю написати йому. Це вже третій наш спільний фільм, тож я до цього звикла. Він дуже ініціативний — саме тому він один із моїх улюблених акторів. Він точно знав, де і що саме носив (Цукерберг). Йому були потрібні конкретні кросівки Nike — взуття для нього було дуже важливим, — а також конкретна футболка чи светр від Brunello Cucinelli тощо", — розповідає вона.

Стронг відомий своїм відданим використанням методу Станіславського (акторської системи "методу"), і, схоже, "метод" поширюється в нього і на підбір одягу. "Це, по суті, перший крок у створенні образу. Як і стрижка", — зазначає Лайалл.

Їхні обговорення були дуже детальними. "Знаєте, це навіть трохи по-гіківськи — сидіти й говорити про колір шнурків. Мало хто захоче про таке розмовляти. Я завжди жартую з ним: якщо з акторством не складеться, можеш влаштуватися до мене у відділ!" — каже вона. Лайалл знайшла ті кросівки Nike — а саме модель Nike Flyknit Trainer 2018 року в кольорі "чорний антрацит" — на платформі Grailed. Щодо светрів, то саме Стронг, за її словами, з’ясував, як зв’язатися з італійським люксовим брендом Brunello Cucinelli — речі якого коштують просто захмарних грошей, — щоб придбати конкретні моделі. "Адже нам не потрібні новинки. Нам потрібні речі п’яти-шестирічної давнини, і вони дуже допомогли нам їх дістати. І все це завдяки йому. Він діяв справді ініціативно".

Лайолл присвятила чимало часу роздумам про те, як одягаються технологічні олігархи. Йдеться не лише про Цукерберга, а й про Ілона Маска, Джеффа Безоса та інших — саме вони частково надихнули її на роботу над ще одним нещодавнім проєктом: фільмом Джессі Армстронга "Mountainhead" (2025), що розповідає про чотирьох підступних плутократів.

Вони також часто носили одяг від Brunello Cucinelli. Цей бренд продає кашемірові кардигани за 16 500 доларів і светри в рубчик — за 4 600 доларів. Цікаво, що зараз на головній сторінці їхнього сайту на видному місці розміщено цитату Іммануїла Канта: "Краса — це символ морального добра".

На думку Лайолл, Brunello Cucinelli — це своєрідна "подушка безпеки" для таких людей, як Марк Цукерберг. Якщо вони не впевнені у своєму виборі одягу, то висока ціна допомагає їм почуватися трохи краще. Знаєте, якщо цей маленький светр коштує 2000 доларів, значить, він точно хороший. Це наче "ковдра безпеки" або просто підтвердження власного успіху: якщо на тобі річ, що свідчить про гарний смак, — значить, усе гаразд. Гадаю, [технологічні мільярдери] знайшли новий спосіб похизуватися

Цукерберг часів "соціальної розплати" (The Social Reckoning) вже відійшов від своєї колишньої антимодної позиції. У 2014 році він заявляв, що "не є крутою людиною", а сірі футболки носить лише тому, що хоче приймати "якомога менше рішень… Я відчуваю, що не виконую свою роботу, якщо витрачаю енергію на речі, які є безглуздими або легковажними".

За словами Лайалл, у період, відображений у фільмі, "Цукерберг, як на мене, намагався здаватися "своїм", але водночас почав розуміти, наскільки в Кремнієвій долині одержимі питанням смаку та вартістю речей". До того ж він став більш підтягнутим. На думку Лайалл, він, імовірно, міркував так: "Моя спортивна статура має чудовий вигляд у цьому обтислому, але дорогому светрі". Тут присутній і підтекст "хто знає — той зрозуміє". Водночас він виглядає як "нувориш", але без надмірної крикливості. Смаку йому не бракує.

Відтоді зовнішній вигляд Цукерберга еволюціонував у відверте хизування.

Щодо технологічних мільярдерів загалом, Лайалл зазначає: "Гадаю, щось змінилося. Вони знайшли новий спосіб похизуватися. І це вже не "тиха розкіш" (quiet luxury). Це — розкіш гучна".

Що ж до самого Цукерберга — чиє перевтілення, що сталося близько 2024 року, супроводжувалося демонстративними золотими ланцюгами, шортами від Loewe та костюмами Alexander McQueen із зображеннями бабок, — то це виглядає як надзвичайно продуманий стратегічний хід.

Захоплення модою дозволяє Цукербергу створити образ, відмінний від того, до якого ми звикли: чоловіка, що спітнілий сидить у костюмі перед Конгресом. Це також відволікає увагу від реального стану його продуктів і діяльності, пропонуючи натомість легку й нешкідливу тему для розмови.

Цукерберг навіть вдався до класичного письменницького прийому — наділив свої прикраси певною передісторією. У 2024 році, коли він почав носити поверх футболки великий золотий кулон, то заявив, що справа зовсім не в бажанні наслідувати зірок хіп-хопу (хоча інтернет, цілком очікувано, дійшов саме такого висновку).

Коли в одному з інтерв’ю його нарешті запитали про цей кулон ("О, це?" — відповів він, намагаючись виглядати невимушено), він пояснив, що на прикрасі викарбувано єврейську молитву. Він співає її своїм дітям щовечора перед сном — і цей жест нагадує публіці про його людяність, віру та про те, наскільки важливо для нього бути поруч із дітьми.

Цього року, коли компанія Meta залучила до просування своїх "розумних" окулярів таких зірок моди, як Кайлі Дженнер, сам Цукерберг почав приділяти моді ще більше уваги: ​​він відвідував покази Prada та бал Met Gala.

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Минулого місяця він дав інтерв’ю виданню The New York Times, присвячене виключно одягу. Цукерберг стверджує, що майже весь свій гардероб купує в Instagram власноруч — що, з огляду на його величезне робоче навантаження, вимагає чимало часу та прийняття безлічі рішень.

Серед згаданих ним брендів — переважно сучасні марки, які не асоціюються зі стилем олігархів. Зокрема, він назвав Майка Амірі (Mike Amiri), чиї футболки коштують близько 400 доларів. Цукерберг навіть замовляв у нього ексклюзивні речі — наприклад, футболку з написом "Building is my love language" ("Творення — це моя мова любові"), у якій він презентував Muse на конференції Facebook. А коли він купує в інтернеті щось дешевше — скажімо, за 200 доларів, а не за 2000, — то може навіть відповісти в коментарях, якщо хтось похвалить річ, щоб привернути до неї увагу: "Це від @johnelliottco — останнім часом мені дуже подобаються їхні речі".

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Так само і новий персональний ШІ-помічник Muse був створений максимально чарівним — адже таке миле, пухнасте створіння, схоже на іграшку "Лабубу" (Labubu), точно не може спровокувати апокаліпсис! – Схоже, що триваюча трансформація самого Цукерберга має на меті зробити його більш приязним і — в ідеалі — більш людяним.

Утім, у світі моди все не так просто, як поставити галочку в полі "Я не робот". Наприклад, пояснюючи виданню New York Times свій інтерес до стилю, він зазначив: "Я вважаю, що компанія є втіленням моїх цінностей", — і додав, що хоче "свідомо підійти до того, як я це запрограмую".

Таке формулювання наводить на думку, що під новим яскравим одягом той самий "механізм у кашемірі" — образ, показаний у фільмі Соркіна, — можливо, так і не був належним чином вимкнений.

Антоніна Туманова

КультураУНН Lite
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Фільм
Марк Цукерберг
The New York Times
Джефф Безос
Ілон Маск
Facebook