Meta заплатить до 18 млрд дол. через шкоду соцмереж для дітей: що змінять у Facebook та Instagram для підлітків

Meta — материнська компанія Facebook та Instagram — погодилася на багатомільярдне врегулювання позовів американських штатів, які звинувачували компанію у створенні платформ, здатних формувати компульсивне використання соцмереж дітьми та підлітками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та заяви генеральних прокурорів штатів США.

Деталі

Загальна сума комплексу домовленостей може сягнути близько 18 млрд доларів.

Основне багатостороннє врегулювання передбачає виплати на суму до приблизно 17,1 млрд доларів. Частина суми — гарантована, а решта залежатиме, зокрема, від того, чи погодяться конкуренти Meta — TikTok та YouTube — запровадити аналогічні обмеження для неповнолітніх користувачів.

Окремо компанія погодилася виплатити понад 459 млн доларів для врегулювання частини претензій, пов'язаних зі справою Cambridge Analytica. З урахуванням інших домовленостей, зокрема окремого врегулювання з Техасом, сама Meta оцінює сукупний пакет приблизно у 18 млрд доларів.

У компанії також повідомили, що через домовленості планують відобразити близько 10 млрд доларів юридичних витрат у третьому кварталі 2026 року.

Позови стосувалися насамперед впливу Facebook та Instagram на неповнолітніх. Штати стверджували, що Meta використовувала функції, які стимулювали дітей і підлітків якомога довше залишатися на платформах, водночас недостатньо інформуючи користувачів та батьків про можливі ризики.

Ще одна група претензій стосувалася збору персональних даних дітей віком до 13 років без належної згоди батьків, що, за версією позивачів, могло порушувати американський закон COPPA про захист приватності дітей в інтернеті.

У межах врегулювання Meta погодилася запровадити низку додаткових обмежень для користувачів віком до 18 років. Зокрема, для Facebook та Instagram передбачається сукупний ліміт використання на рівні двох годин на день. Для його збільшення або скасування неповнолітньому буде потрібен дозвіл батьків.

Також планується обмежити доступ до основних стрічок Facebook та Instagram у нічний час — з опівночі до 6:00. Push-сповіщення для неповнолітніх за замовчуванням мають вимикатися з 22:00 до 7:00, а у навчальний час — приблизно з 8:00 до 15:00 — більшість повідомлень також буде обмежена.

Після кожних 15 хвилин безперервного використання соцмереж підліткам мають показувати спеціальні нагадування про необхідність зробити перерву. Додаткові повідомлення передбачені після 60 та 90 хвилин перебування на платформах протягом дня.

Meta також має надати неповнолітнім можливість встановити неперсоналізовану хронологічну стрічку як основну, вимкнути автоматичне відтворення контенту та приховати кількість лайків і реакцій.

Окремі вимоги стосуються фільтрів та потенційно небезпечного контенту. Компанія повинна посилити обмеження щодо матеріалів, пов'язаних із самоушкодженням, суїцидом, розладами харчової поведінки та булінгом, а також обмежити використання фільтрів, які імітують косметичні операції.

Крім того, Meta зобов'язалася вдосконалити систему перевірки віку користувачів, активніше виявляти підлітків, які вказують неправдивий дорослий вік, та видаляти акаунти дітей молодше 13 років.

Водночас угода не передбачає повної відмови Meta від персоналізованих алгоритмічних рекомендацій або таргетованої реклами для користувачів.

Частина фінансових зобов'язань Meta безпосередньо пов'язана з діями TikTok та YouTube. Якщо ці платформи також погодяться на співставні обмеження для неповнолітніх, вимоги до Facebook та Instagram можуть стати жорсткішими.

Зокрема, добовий ліміт потенційно може бути скорочений приблизно до однієї години для кожної платформи, а нічний режим — розширений до періоду з 22:00 до 7:00.

Контекст

Масштабне розслідування впливу соцмереж Meta на неповнолітніх американські штати розпочали у 2021 році. У жовтні 2023 року десятки генеральних прокурорів подали федеральний позов проти компанії, ще низка штатів звернулася до судів окремо.

У серпні 2026 року у федеральному суді в Окленді розпочався процес, у межах якого розглядалися претензії кількох штатів щодо захисту прав споживачів та дотримання законодавства про приватність дітей.

Сторони досягли домовленості вже після початку слухань. Серед тих, хто встиг дати свідчення, був керівник Instagram Адам Моссері. Виступ засновника Meta Марка Цукерберга також очікувався, однак врегулювання було укладене раніше.

Meta не визнала порушень або юридичної відповідальності. У компанії заявили, що домовленість має сприяти формуванню єдиних правил захисту підлітків у соціальних мережах.

Водночас врегулювання не закриває всі судові справи проти Meta. У США продовжують розглядатися тисячі позовів користувачів, шкільних округів та інших позивачів щодо можливого негативного впливу соціальних мереж на дітей та підлітків.

Нагадаємо

Американські штати та тисячі молодих користувачів судяться з Meta, Google, TikTok і Snap, звинувачуючи соцмережі у створенні платформ, що сприяють залежності та шкодять дітям і підліткам