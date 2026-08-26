Meta заплатит до 18 млрд долларов из-за вреда социальных сетей для детей: что изменят в Facebook и Instagram для подростков

Meta — материнская компания Facebook и Instagram — согласилась на многомиллиардное урегулирование исков американских штатов, которые обвиняли компанию в создании платформ, способных формировать компульсивное использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и заявления генеральных прокуроров штатов США.

Детали

Общая сумма комплекса соглашений может достичь около 18 млрд долларов.

Основное многостороннее урегулирование предусматривает выплаты на сумму до примерно 17,1 млрд долларов. Часть суммы — гарантированная, а остальная будет зависеть, в частности, от того, согласятся ли конкуренты Meta — TikTok и YouTube — ввести аналогичные ограничения для несовершеннолетних пользователей.

Отдельно компания согласилась выплатить более 459 млн долларов для урегулирования части претензий, связанных с делом Cambridge Analytica. С учетом других соглашений, в частности отдельного урегулирования с Техасом, сама Meta оценивает совокупный пакет примерно в 18 млрд долларов.

В компании также сообщили, что в связи с соглашениями планируют отразить около 10 млрд долларов юридических расходов в третьем квартале 2026 года.

Иски касались прежде всего влияния Facebook и Instagram на несовершеннолетних. Штаты утверждали, что Meta использовала функции, которые стимулировали детей и подростков как можно дольше оставаться на платформах, одновременно недостаточно информируя пользователей и родителей о возможных рисках.

Еще одна группа претензий касалась сбора персональных данных детей в возрасте до 13 лет без надлежащего согласия родителей, что, по версии истцов, могло нарушать американский закон COPPA о защите частной жизни детей в интернете.

В рамках урегулирования Meta согласилась ввести ряд дополнительных ограничений для пользователей в возрасте до 18 лет. В частности, для Facebook и Instagram предусматривается совокупный лимит использования на уровне двух часов в день. Для его увеличения или отмены несовершеннолетнему потребуется разрешение родителей.

Также планируется ограничить доступ к основным лентам Facebook и Instagram в ночное время — с полуночи до 6:00. Push-уведомления для несовершеннолетних по умолчанию должны отключаться с 22:00 до 7:00, а в учебное время — примерно с 8:00 до 15:00 — большинство уведомлений также будет ограничено.

После каждых 15 минут непрерывного использования социальных сетей подросткам должны показывать специальные напоминания о необходимости сделать перерыв. Дополнительные уведомления предусмотрены после 60 и 90 минут пребывания на платформах в течение дня.

Meta также должна предоставить несовершеннолетним возможность установить неперсонализированную хронологическую ленту в качестве основной, отключить автоматическое воспроизведение контента и скрыть количество лайков и реакций.

Отдельные требования касаются фильтров и потенциально опасного контента. Компания должна усилить ограничения в отношении материалов, связанных с самоповреждением, суицидом, расстройствами пищевого поведения и буллингом, а также ограничить использование фильтров, имитирующих косметические операции.

Кроме того, Meta обязалась усовершенствовать систему проверки возраста пользователей, активнее выявлять подростков, указывающих ложный взрослый возраст, и удалять аккаунты детей младше 13 лет.

В то же время соглашение не предусматривает полного отказа Meta от персонализированных алгоритмических рекомендаций или таргетированной рекламы для пользователей.

Часть финансовых обязательств Meta непосредственно связана с действиями TikTok и YouTube. Если эти платформы также согласятся на сопоставимые ограничения для несовершеннолетних, требования к Facebook и Instagram могут стать жестче.

В частности, суточный лимит потенциально может быть сокращен примерно до одного часа для каждой платформы, а ночной режим — расширен до периода с 22:00 до 7:00.

Контекст

Масштабное расследование влияния социальных сетей Meta на несовершеннолетних американские штаты начали в 2021 году. В октябре 2023 года десятки генеральных прокуроров подали федеральный иск против компании, еще ряд штатов обратился в суды отдельно.

В августе 2026 года в федеральном суде в Окленде начался процесс, в рамках которого рассматривались претензии нескольких штатов относительно защиты прав потребителей и соблюдения законодательства о конфиденциальности детей.

Стороны достигли соглашения уже после начала слушаний. Среди тех, кто успел дать показания, был глава Instagram Адам Моссери. Также ожидалось выступление основателя Meta Марка Цукерберга, однако урегулирование было заключено раньше.

Meta не признала нарушений или юридической ответственности. В компании заявили, что соглашение должно способствовать формированию единых правил защиты подростков в социальных сетях.

В то же время урегулирование не закрывает все судебные дела против Meta. В США продолжают рассматриваться тысячи исков пользователей, школьных округов и других истцов относительно возможного негативного влияния социальных сетей на детей и подростков.

Напомним

Американские штаты и тысячи молодых пользователей судятся с Meta, Google, TikTok и Snap, обвиняя социальные сети в создании платформ, способствующих зависимости и наносящих вред детям и подросткам