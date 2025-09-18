Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг представив нову розробку, яку він назвав "першими окулярами зі штучним інтелектом та високою роздільною здатністю" — Meta Ray-Ban Display. Вони з’являться 30 вересня за ціною 799 доларів. Але презентація пройшла не зовсім так, як сподівався Цукерберг, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Очікувалося, що на своїй основній доповіді на MetaConnect 2025, яка відбулася в штаб-квартирі Meta в Каліфорнії о незвично пізній годині 17:00 за тихоокеанським часом (20:00 за східним часом), Цукерберг представить новаторську пару розумних окулярів під кодовою назвою Hypernova. Натомість було представлено оновлення до існуючих оправ Ray-Ban Meta, новий спортивний комплект окулярів Oakley, Meta Vanguard та нова модель, яка, як не дивно, називається Meta Ray-Ban.

"Це один з тих особливих моментів, коли ми можемо показати вам те, у що ми вклали своє життя", — сказав Цукерберг у переповненому залі та під час прямої трансляції з чотирма тисячами глядачів.

За його словами, окуляри Meta Ray-Ban мали яскравий, чіткий дисплей з вражаючою яскравістю 5 тисяч ніт.

Потім Цукерберг показав не лише окуляри Meta Ray-Ban, з якими він зайшов (і швидко сховав), але й супутній пристрій під назвою Meta Neural Band – легкий тканинний браслет, який вловлює невеликі рухи зап'ястя. Це дозволяє вводити слова на дисплеї розумних окулярів, вдаючи, що ви пишете від руки.

"Я пишу приблизно 30 слів на хвилину", – сказав Цукерберг.

Нова ціль Цукерберга - створити персональний суперінтелект для кожного

А потім генеральний директор стояв безпорадно, коли на його окулярах з'являвся повторний відеодзвінок WhatsApp від технічного директора Meta Ендрю "Боза" Босворта. Інтерфейс Neural Band Цукерберга, очевидно, не зміг відповісти на дзвінок. Бозу довелося приєднатися до нього наживо на сцені.

Демонстраційна гра Цукерберга розпочалася потужно. Основна доповідь розпочалася з живого перегляду через його Meta Ray-Ban, де Цукерберг запускав хайпову пісню (Neural Band також дозволяє регулювати гучність) та відповідав на вхідні повідомлення емодзі.

Але потім жива демонстрація нових Ray-Ban Metas зіткнулася з проблемою "функції LiveAI" окулярів, яка мала інструктувати одного з доповідачів, як приготувати соус з усіх інгредієнтів, які були перед ним.

"Тепер, коли ви створили свою базу...", – кілька разів починали окуляри, ігноруючи неодноразові прохання ведучого про інструкції щодо створення цієї бази: "Що мені зробити спочатку?"

Пізніше Цукерберг звинуватив у цьому збої демонстрації Wi-Fi, але не зміг пояснити, чому його Meta Ray-Ban не могли відповісти на дзвінок Боза. Зрештою, неживе відео без демонстрації нібито показувало, як Meta Ray-Ban використовуються для проектування дошки для серфінгу та замовлення деталей.

Цукерберг пояснив, що саме так окуляри працюватимуть з агентним ШІ, відкинувши будь-які занепокоєння щодо того, чи взагалі працює агентний ШІ – у живих демонстраціях чи в інших випадках.

Доповнення

Марк Цукерберг розширив свої оптимістичні ідеї про те, що окуляри стануть основним способом взаємодії користувачів зі штучним інтелектом у найближчі роки.

"Я продовжую вважати, що окуляри, по суті, будуть ідеальним форм-фактором для штучного інтелекту, тому що ви можете дозволити штучному інтелекту бачити те, що бачите ви, протягом дня, чути те, що чуєте ви, і розмовляти з вами", - сказав Цукерберг під час телефонної конференції щодо результатів діяльності.