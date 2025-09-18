Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ

$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 25105 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 34196 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 28048 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 28003 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 32398 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 39046 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35817 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41441 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40448 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 114804 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 10274 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 12069 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 11508 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 12999 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення02:24 • 5246 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 25095 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 32618 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 63603 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 114795 перегляди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 2076 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 16087 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 16904 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 15881 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 45396 перегляди
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Марк Цукерберг представив нові окуляри Meta Ray-Ban Display за 799 доларів, які мали стати "першими окулярами зі штучним інтелектом та високою роздільною здатністю". Проте, презентація пройшла невдало через збої в роботі пристрою та відсутність очікуваної моделі Hypernova.

Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг представив нову розробку, яку він назвав "першими окулярами зі штучним інтелектом та високою роздільною здатністю" — Meta Ray-Ban Display. Вони з’являться 30 вересня за ціною 799 доларів. Але презентація пройшла не зовсім так, як сподівався Цукерберг, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Очікувалося, що на своїй основній доповіді на MetaConnect 2025, яка відбулася в штаб-квартирі Meta в Каліфорнії о незвично пізній годині 17:00 за тихоокеанським часом (20:00 за східним часом), Цукерберг представить новаторську пару розумних окулярів під кодовою назвою Hypernova. Натомість було представлено оновлення до існуючих оправ Ray-Ban Meta, новий спортивний комплект окулярів Oakley, Meta Vanguard та нова модель, яка, як не дивно, називається Meta Ray-Ban.

"Це один з тих особливих моментів, коли ми можемо показати вам те, у що ми вклали своє життя", — сказав Цукерберг у переповненому залі та під час прямої трансляції з чотирма тисячами глядачів.

За його словами, окуляри Meta Ray-Ban мали яскравий, чіткий дисплей з вражаючою яскравістю 5 тисяч ніт.

Потім Цукерберг показав не лише окуляри Meta Ray-Ban, з якими він зайшов (і швидко сховав), але й супутній пристрій під назвою Meta Neural Band – легкий тканинний браслет, який вловлює невеликі рухи зап'ястя. Це дозволяє вводити слова на дисплеї розумних окулярів, вдаючи, що ви пишете від руки.

"Я пишу приблизно 30 слів на хвилину", – сказав Цукерберг.

Нова ціль Цукерберга - створити персональний суперінтелект для кожного 31.07.25, 14:19 • 3732 перегляди

А потім генеральний директор стояв безпорадно, коли на його окулярах з'являвся повторний відеодзвінок WhatsApp від технічного директора Meta Ендрю "Боза" Босворта. Інтерфейс Neural Band Цукерберга, очевидно, не зміг відповісти на дзвінок. Бозу довелося приєднатися до нього наживо на сцені.

Демонстраційна гра Цукерберга розпочалася потужно. Основна доповідь розпочалася з живого перегляду через його Meta Ray-Ban, де Цукерберг запускав хайпову пісню (Neural Band також дозволяє регулювати гучність) та відповідав на вхідні повідомлення емодзі.

Але потім жива демонстрація нових Ray-Ban Metas зіткнулася з проблемою "функції LiveAI" окулярів, яка мала інструктувати одного з доповідачів, як приготувати соус з усіх інгредієнтів, які були перед ним.

"Тепер, коли ви створили свою базу...", – кілька разів починали окуляри, ігноруючи неодноразові прохання ведучого про інструкції щодо створення цієї бази: "Що мені зробити спочатку?"

Пізніше Цукерберг звинуватив у цьому збої демонстрації Wi-Fi, але не зміг пояснити, чому його Meta Ray-Ban не могли відповісти на дзвінок Боза. Зрештою, неживе відео без демонстрації нібито показувало, як Meta Ray-Ban використовуються для проектування дошки для серфінгу та замовлення деталей.

Цукерберг пояснив, що саме так окуляри працюватимуть з агентним ШІ, відкинувши будь-які занепокоєння щодо того, чи взагалі працює агентний ШІ – у живих демонстраціях чи в інших випадках.

Доповнення

Марк Цукерберг розширив свої оптимістичні ідеї про те, що окуляри стануть основним способом взаємодії користувачів зі штучним інтелектом у найближчі роки.

"Я продовжую вважати, що окуляри, по суті, будуть ідеальним форм-фактором для штучного інтелекту, тому що ви можете дозволити штучному інтелекту бачити те, що бачите ви, протягом дня, чути те, що чуєте ви, і розмовляти з вами", - сказав Цукерберг під час телефонної конференції щодо результатів діяльності.

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
WhatsApp
Марк Цукерберг
Каліфорнія