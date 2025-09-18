Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг представил новую разработку, которую он назвал "первыми очками с искусственным интеллектом и высоким разрешением" — Meta Ray-Ban Display. Они появятся 30 сентября по цене 799 долларов. Но презентация прошла не совсем так, как надеялся Цукерберг, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Ожидалось, что на своем основном докладе на MetaConnect 2025, который состоялся в штаб-квартире Meta в Калифорнии в необычно позднее время 17:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по восточному времени), Цукерберг представит новаторскую пару умных очков под кодовым названием Hypernova. Вместо этого было представлено обновление к существующим оправам Ray-Ban Meta, новый спортивный комплект очков Oakley, Meta Vanguard и новая модель, которая, как ни странно, называется Meta Ray-Ban.

"Это один из тех особых моментов, когда мы можем показать вам то, во что мы вложили свою жизнь", — сказал Цукерберг в переполненном зале и во время прямой трансляции с четырьмя тысячами зрителей.

По его словам, очки Meta Ray-Ban имели яркий, четкий дисплей с впечатляющей яркостью 5 тысяч нит.

Затем Цукерберг показал не только очки Meta Ray-Ban, с которыми он зашел (и быстро спрятал), но и сопутствующее устройство под названием Meta Neural Band – легкий тканевый браслет, который улавливает небольшие движения запястья. Это позволяет вводить слова на дисплее умных очков, делая вид, что вы пишете от руки.

"Я пишу примерно 30 слов в минуту", – сказал Цукерберг.

Новая цель Цукерберга — создать персональный суперинтеллект для каждого

А затем генеральный директор стоял беспомощно, когда на его очках появлялся повторный видеозвонок WhatsApp от технического директора Meta Эндрю "Боза" Босворта. Интерфейс Neural Band Цукерберга, очевидно, не смог ответить на звонок. Бозу пришлось присоединиться к нему вживую на сцене.

Демонстрационная игра Цукерберга началась мощно. Основной доклад начался с живого просмотра через его Meta Ray-Ban, где Цукерберг запускал хайповую песню (Neural Band также позволяет регулировать громкость) и отвечал на входящие сообщения эмодзи.

Но затем живая демонстрация новых Ray-Ban Metas столкнулась с проблемой "функции LiveAI" очков, которая должна была инструктировать одного из докладчиков, как приготовить соус из всех ингредиентов, которые были перед ним.

"Теперь, когда вы создали свою базу...", – несколько раз начинали очки, игнорируя неоднократные просьбы ведущего об инструкциях по созданию этой базы: "Что мне сделать сначала?"

Позже Цукерберг обвинил в этом сбое демонстрации Wi-Fi, но не смог объяснить, почему его Meta Ray-Ban не могли ответить на звонок Боза. В конце концов, неживое видео без демонстрации якобы показывало, как Meta Ray-Ban используются для проектирования доски для серфинга и заказа деталей.

Цукерберг объяснил, что именно так очки будут работать с агентным ИИ, отбросив любые опасения относительно того, работает ли вообще агентный ИИ – в живых демонстрациях или в других случаях.

Дополнение

Марк Цукерберг расширил свои оптимистичные идеи о том, что очки станут основным способом взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом в ближайшие годы.

"Я продолжаю считать, что очки, по сути, будут идеальным форм-фактором для искусственного интеллекта, потому что вы можете позволить искусственному интеллекту видеть то, что видите вы, в течение дня, слышать то, что слышите вы, и разговаривать с вами", - сказал Цукерберг во время телефонной конференции по результатам деятельности.