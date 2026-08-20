Цукерберг обзавівся замком на південному сході Ірландії за десятки мільйонів євро

Засновник Meta Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан придбали історичний замок Strancally Castle на південному сході Ірландії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та The Irish Times.

Разом із будівлею нові власники отримали маєток площею близько 440 акрів, або майже 178 гектарів. Точна вартість угоди не розголошується, однак ірландські ЗМІ оцінюють нерухомість у 20–30 млн євро.

Родина Цукерберга планує зберегти історичний маєток

Представник засновника Meta підтвердив, що Цукерберг і Чан придбали Strancally Castle кілька тижнів тому. Він розташований у графстві Вотерфорд на березі річки Блеквотер. Продаж відбувся поза відкритим ринком, а інформація про остаточну суму угоди поки не з'явилася в ірландському реєстрі цін на нерухомість. Представник Цукерберга заявив, що родина має намір зберігати історичну будівлю та проводити там час під час перебування в Ірландії. Водночас переїжджати зі США подружжя не планує.

Зазначимо,що з Ірландією Цукерберга пов'язує і бізнес. Міжнародна штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, а сама компанія працює в країні з 2009 року.

Замок збудували близько 200 років тому

Нинішній Strancally Castle звели наприкінці 1820-х – приблизно у 1830 році для колишнього депутата парламенту Джона Кілі. Проєкт створили архітектори Джеймс і Джордж Річард Пейн, відомі роботами в неоготичному стилі. Будівля має характерні для того періоду башти, зубчасті парапети та оздоблення з каменю.

Головний будинок має три поверхи і площу близько 16 тисяч квадратних футів. Раніше в ньому було 11 основних спалень, кілька гостьових кімнат, велика їдальня, вітальня, бібліотека та приміщення в башті. Після реконструкції в маєтку також облаштували критий басейн. Серед історичних деталей інтер'єру збереглися дубові сходи та камін із чорного кілкеннійського мармуру.

Попередні власники володіли замком близько 25 років

До Цукерберга Strancally Castle належав фінансисту Майклу Ален-Баклі та його дружині Джанкарлі. Подружжя придбало нерухомість приблизно у 2001 році за понад 2 млн фунтів стерлінгів. Упродовж наступних двох десятиліть власники проводили масштабну реставрацію будівлі та поступово розширювали територію маєтку.

Після продажу Ален-Баклі заявили, що раді передати Strancally новим власникам, які мають намір продовжувати зберігати та розвивати історичний об'єкт.

Цукерберг уже намагався придбати великий маєток в Ірландії

Інтерес засновника Meta до ірландської нерухомості став відомий ще у 2025 році.

Американський мільярдер Джон Мелоун тоді розповідав, що Цукерберг пропонував купити в нього маєток Castlemartin Estate у графстві Кілдер, однак отримав відмову. Тому придбання Strancally Castle стало продовженням інтересу бізнесмена до великих історичних маєтків в Ірландії.

Неподалік від Strancally також розташована нерухомість інших мільярдерів. Зокрема, приблизно за 13 км знаходиться Ballynatray House, який у 2024 році придбав британський винахідник і підприємець Джеймс Дайсон.

Історія Strancally сягає Середньовіччя

Територія маєтку пов'язана і з давнішою історією. Поблизу сучасного Strancally Castle колись існувала середньовічна фортеця родини Десмонд.

Із нею пов'язана місцева легенда про так званий "murder hole" – нібито власники фортеці заманювали гостей на бенкети, після чого скидали їх через отвір у скелі до річки.

Водночас історичних підтверджень цієї легенди немає. Крім того, вона стосується саме старої фортеці, руїни якої розташовані за кілька кілометрів від сучасного замку XIX століття.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, режисер Джордж Лукас придбав лондонський особняк 40 млн фунтів.