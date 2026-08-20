Цукерберг обзавёлся замком на юго-востоке Ирландии за десятки миллионов евро

Основатель Meta Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобрели исторический замок Strancally Castle на юго-востоке Ирландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и The Irish Times.

Вместе со зданием новые владельцы получили поместье площадью около 440 акров, или почти 178 гектаров. Точная стоимость сделки не разглашается, однако ирландские СМИ оценивают недвижимость в 20–30 млн евро.

Семья Цукерберга планирует сохранить историческое поместье

Представитель основателя Meta подтвердил, что Цукерберг и Чан приобрели Strancally Castle несколько недель назад. Он расположен в графстве Уотерфорд на берегу реки Блэкуотер. Продажа состоялась вне открытого рынка, а информация об окончательной сумме сделки пока не появилась в ирландском реестре цен на недвижимость. Представитель Цукерберга заявил, что семья намерена сохранять историческое здание и проводить там время во время пребывания в Ирландии. В то же время переезжать из США супруги не планируют.

Отметим,что с Ирландией Цукерберга связывает и бизнес. Международная штаб-квартира Meta расположена в Дублине, а сама компания работает в стране с 2009 года.

Замок построили около 200 лет назад

Нынешний Strancally Castle возвели в конце 1820-х – примерно в 1830 году для бывшего депутата парламента Джона Кили. Проект создали архитекторы Джеймс и Джордж Ричард Пейны, известные работами в неоготическом стиле. Здание имеет характерные для того периода башни, зубчатые парапеты и каменную отделку.

Главный дом имеет три этажа и площадь около 16 тысяч квадратных футов. Ранее в нем было 11 основных спален, несколько гостевых комнат, большая столовая, гостиная, библиотека и помещения в башне. После реконструкции в поместье также оборудовали крытый бассейн. Среди исторических деталей интерьера сохранились дубовая лестница и камин из черного кикennyского мрамора.

Предыдущие владельцы владели замком около 25 лет

До Цукерберга Strancally Castle принадлежал финансисту Майклу Ален-Бакли и его жене Джанкарле. Супруги приобрели недвижимость примерно в 2001 году за более чем 2 млн фунтов стерлингов. В течение следующих двух десятилетий владельцы проводили масштабную реставрацию здания и постепенно расширяли территорию поместья.

После продажи Ален-Бакли заявили, что рады передать Strancally новым владельцам, которые намерены продолжать сохранять и развивать исторический объект.

Цукерберг уже пытался приобрести крупное поместье в Ирландии

Интерес основателя Meta к ирландской недвижимости стал известен еще в 2025 году.

Американский миллиардер Джон Мэлоун тогда рассказывал, что Цукерберг предлагал купить у него поместье Castlemartin Estate в графстве Килдэр, однако получил отказ. Поэтому приобретение Strancally Castle стало продолжением интереса бизнесмена к крупным историческим поместьям в Ирландии.

Неподалеку от Strancally также расположена недвижимость других миллиардеров. В частности, примерно в 13 км находится Ballynatray House, который в 2024 году приобрел британский изобретатель и предприниматель Джеймс Дайсон.

История Strancally уходит корнями в Средневековье

Территория поместья связана и с более древней историей. Возле современного Strancally Castle когда-то существовала средневековая крепость семьи Десмонд.

С ней связана местная легенда о так называемой "murder hole" – якобы владельцы крепости заманивали гостей на пиршества, после чего сбрасывали их через отверстие в скале в реку.

В то же время исторических подтверждений этой легенды нет. Кроме того, она касается именно старой крепости, руины которой расположены в нескольких километрах от современного замка XIX века.

Напомним

Как сообщал УНН, режиссер Джордж Лукас приобрел лондонский особняк за 40 млн фунтов.