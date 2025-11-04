Режисер Джордж Лукас придбав лондонський особняк 40 млн фунтів – одна з найдорожчих угод року – Вloomberg
Київ • УНН
Джордж Лукас придбав розкішний особняк у Лондоні вартістю 40 мільйонів фунтів стерлінгів, що стало однією з найдорожчих угод на британському ринку житла у 2025 році. Це підтримує елітний лондонський ринок нерухомості, який переживає спад.
Голлівудський режисер і творець "Зоряних війн" Джордж Лукас придбав розкішний особняк у Лондоні вартістю близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 52 мільйони доларів США). Це – одна з найдорожчих угод на британському ринку житла у 2025 році. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, близьких до угоди, Лукас купив будинок у престижному районі на північному заході Лондона, який раніше належав одному з провідних юристів міста. Представник режисера від коментарів відмовився.
Експерти зазначають, що інтерес американських мільярдерів підтримує елітний лондонський ринок нерухомості, який переживає спад через зміни у податковій політиці.
Лукас, чий статок оцінюється в 6,6 мільярда доларів, є також творцем франшизи "Індіана Джонс". У 2012 році він продав свою компанію Lucasfilm корпорації Disney за 4,1 мільярда доларів.
