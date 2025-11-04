Режисер Джордж Лукас придбав лондонський особняк 40 млн фунтів – одна з найдорожчих угод року – Вloomberg

ukenru
15:06 • 5084 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 15596 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 17578 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 14633 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 15685 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 14301 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20644 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44846 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24300 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81229 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 12268 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41588 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32455 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16811 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11452 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 15598 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11651 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 17579 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44847 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніу Гутерреш
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Румунія
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16949 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32585 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 29099 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 33232 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 42767 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Audi Q5
Фільм

Режисер Джордж Лукас придбав лондонський особняк 40 млн фунтів – одна з найдорожчих угод року – Вloomberg

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Джордж Лукас придбав розкішний особняк у Лондоні вартістю 40 мільйонів фунтів стерлінгів, що стало однією з найдорожчих угод на британському ринку житла у 2025 році. Це підтримує елітний лондонський ринок нерухомості, який переживає спад.

Режисер Джордж Лукас придбав лондонський особняк 40 млн фунтів – одна з найдорожчих угод року – Вloomberg

Голлівудський режисер і творець "Зоряних війн" Джордж Лукас придбав розкішний особняк у Лондоні вартістю близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 52 мільйони доларів США). Це – одна з найдорожчих угод на британському ринку житла у 2025 році. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, близьких до угоди, Лукас купив будинок у престижному районі на північному заході Лондона, який раніше належав одному з провідних юристів міста. Представник режисера від коментарів відмовився.

Білий дім відновить екскурсії з "оновленим маршрутом" після будівництва бального залу Трампа31.10.25, 19:14 • 2294 перегляди

Експерти зазначають, що інтерес американських мільярдерів підтримує елітний лондонський ринок нерухомості, який переживає спад через зміни у податковій політиці.

Лукас, чий статок оцінюється в 6,6 мільярда доларів, є також творцем франшизи "Індіана Джонс". У 2012 році він продав свою компанію Lucasfilm корпорації Disney за 4,1 мільярда доларів.

The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд29.10.25, 08:46 • 86659 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуНерухомість
Режисер
Фільм
Bloomberg
Лондон