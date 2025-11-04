Режиссер Джордж Лукас приобрел лондонский особняк за 40 млн фунтов – одна из самых дорогих сделок года – Bloomberg

ukenru
15:06 • 3364 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 12405 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 14931 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 13093 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 14483 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 13962 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20417 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43766 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24203 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81176 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Графики отключений электроэнергии
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 12405 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 9072 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 14931 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43766 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39533 просмотра
Режиссер Джордж Лукас приобрел лондонский особняк за 40 млн фунтов – одна из самых дорогих сделок года – Bloomberg

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Джордж Лукас приобрел роскошный особняк в Лондоне стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов, что стало одной из самых дорогих сделок на британском рынке жилья в 2025 году. Это поддерживает элитный лондонский рынок недвижимости, который переживает спад.

Режиссер Джордж Лукас приобрел лондонский особняк за 40 млн фунтов – одна из самых дорогих сделок года – Bloomberg

Голливудский режиссер и создатель "Звездных войн" Джордж Лукас приобрел роскошный особняк в Лондоне стоимостью около 40 миллионов фунтов стерлингов (более 52 миллионов долларов США). Это – одна из самых дорогих сделок на британском рынке жилья в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников, близких к сделке, Лукас купил дом в престижном районе на северо-западе Лондона, который ранее принадлежал одному из ведущих юристов города. Представитель режиссера от комментариев отказался.

Эксперты отмечают, что интерес американских миллиардеров поддерживает элитный лондонский рынок недвижимости, который переживает спад из-за изменений в налоговой политике.

Лукас, чье состояние оценивается в 6,6 миллиарда долларов, является также создателем франшизы "Индиана Джонс". В 2012 году он продал свою компанию Lucasfilm корпорации Disney за 4,1 миллиарда долларов.

The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд29.10.25, 08:46 • 86659 просмотров

Степан Гафтко

Режиссер
Фильм
Bloomberg L.P.
Лондон