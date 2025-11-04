Режиссер Джордж Лукас приобрел лондонский особняк за 40 млн фунтов – одна из самых дорогих сделок года – Bloomberg

Голливудский режиссер и создатель "Звездных войн" Джордж Лукас приобрел роскошный особняк в Лондоне стоимостью около 40 миллионов фунтов стерлингов (более 52 миллионов долларов США). Это – одна из самых дорогих сделок на британском рынке жилья в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников, близких к сделке, Лукас купил дом в престижном районе на северо-западе Лондона, который ранее принадлежал одному из ведущих юристов города. Представитель режиссера от комментариев отказался.

Эксперты отмечают, что интерес американских миллиардеров поддерживает элитный лондонский рынок недвижимости, который переживает спад из-за изменений в налоговой политике.

Лукас, чье состояние оценивается в 6,6 миллиарда долларов, является также создателем франшизы "Индиана Джонс". В 2012 году он продал свою компанию Lucasfilm корпорации Disney за 4,1 миллиарда долларов.

The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд