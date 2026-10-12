Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно

$44.890.0450.310.18
ukenru
19:39 • 9412 перегляди
Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд
17:59 • 22858 перегляди
Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС
17:13 • 27870 перегляди
13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть
16:41 • 25517 перегляди
Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру
16:06 • 24895 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі увагиPhoto
15:53 • 22786 перегляди
Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому
15:31 • 19657 перегляди
Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери
14:48 • 20783 перегляди
ВПК росії і причетні до "виборів" на ТОТ - хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України
12 жовтня, 13:00 • 27162 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 38701 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
94%
754мм
Популярнi новини
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 54775 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф12 жовтня, 11:56 • 43662 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 30845 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto12 жовтня, 13:51 • 41660 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону16:52 • 12544 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto12 жовтня, 13:51 • 41863 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 31051 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 38699 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
12 жовтня, 11:27 • 41295 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 54983 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Цукерберг
Кая Каллас
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кропивницький
Угорщина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати19:26 • 2654 перегляди
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно18:51 • 4004 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону16:52 • 12707 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612 жовтня, 12:35 • 29808 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 46721 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
The New York Times
Fox News

Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно

Київ • УНН

 • 4028 перегляди

Фільм Digger з Томом Крузом може завершити прокат зі збитками близько 245 млн доларів. Очікувані світові збори стрічки — близько 50 млн.

Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно
Photograph: Everett Collection Inc/Alamy

"Digger" — амбітна еко-притча з Томом Крузом у головній ролі та режисурою Алехандро Г. Іньярріту — прямує до ще гірших фінансових показників, ніж очікувалося раніше. За наявними даними, стрічка може зазнати збитків у розмірі близько 245 млн доларів, що зробить її одним із найбільших провалів в історії кіно, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Згідно зі звітом видання Variety, прогнозовані касові збори фільму "Digger" у Північній Америці за другий вікенд становлять 3,2 млн доларів, що на 60% менше за показник прем’єрних вихідних (8 млн доларів). Таким чином, поточні збори на внутрішньому ринку сягнули 14,4 млн доларів, а загальносвітові — 35,3 млн доларів; за прогнозами, фінальний результат у світовому прокаті становитиме близько 50 млн доларів.

Хоча точні цифри не розголошуються, Variety оцінює витрати на виробництво "Digger" у межах 160–180 млн доларів (що значно перевищує початковий бюджет у 125 млн доларів), а ще 100 млн доларів було витрачено на маркетинг. Додаткові 15 млн доларів потенційно планувалося виділити на промокампанію в період нагородження кінопреміями, однак ці витрати, ймовірно, будуть скорочені через провал фільму. З огляду на те, що кінотеатри залишають собі близько половини виручки від продажу квитків, Variety підраховує: щоб покрити витрати, фільм мав би зібрати близько 350 млн доларів. (Представник студії-виробника Warner Bros. стверджує, що точка беззбитковості становить 300 млн доларів, що натякає на виробничі витрати в розмірі 150 млн доларів).

Збитки у 245 млн доларів поставлять "Digger" в один ряд із такими легендарними кінофіаско, як "Острів головорізів" (збитки 222 млн доларів з урахуванням інфляції), "Хроніки хижих міст" (224 млн доларів) та "Марвели" (205–250 млн доларів).

"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисера23.09.26, 14:36 • 55272 перегляди

Реакція на фільм, ймовірно, відіграла ключову роль у його низьких показниках, адже думки критиків розділилися радикально. Головний кінокритик The Guardian Пітер Бредшоу у своїй рецензії (оціненій у дві зірки) назвав стрічку "дратувально поверховою, важковаговою сатирою, що надміру милується собою", тоді як заступниця редактора відділу культури Guardian Australia Сіан Кейн зайняла протилежну позицію, назвавши фільм "шедевром". Студія Warner Bros. — для якої цей реліз став останнім перед переходом під контроль компанії Skydance Девіда Еллісона — спробувала обіграти скандальність ситуації, запустивши після прем’єри рекламну кампанію з цитуванням негативних відгуків, однак це, схоже, не дало значного ефекту.

Поки що 2026 рік видався для Warner Bros. невдалим на тлі підготовки до зміни власника: релізи на кшталт "Супердівчини" (Supergirl) та "Нареченої" (The Bride!) продемонстрували слабкі результати, а співголови студії Майкл Де Лука та Памела Абді мають залишити свої посади ще до завершення угоди. Це різко контрастує з успішним 2025 роком, коли такі стрічки, як "Фільм за Minecraft" (A Minecraft Movie), "Грішники" (Sinners) та "Формула-1" (F1), вивели студію на друге місце за касовими зборами — одразу після Disney.

Тим часом стрічка "Соціальна розплата" (The Social Reckoning) режисера Аарона Соркіна також не виправдала очікувань у перший вікенд прокату, зібравши приблизно 5,5 млн доларів у Північній Америці та 9 млн доларів у світі. Сиквел "Соціальної мережі" (The Social Network), у якому Джеремі Стронг виконав роль засновника Facebook Марка Цукерберга, а Майкі Медісон — роль інформаторки Френсіс Гауген, значно поступився фільму жахів Джессіки Честейн "Інша матуся" (The Other Mommy). Остання очолила північноамериканський прокат із результатом близько 27,5 млн доларів (загальні світові збори склали 45,2 млн доларів).

Антоніна Туманова

ЕкономікаКультураУНН Lite
Фільм
Марк Цукерберг
The Guardian