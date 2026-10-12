Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно

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"Digger" — амбітна еко-притча з Томом Крузом у головній ролі та режисурою Алехандро Г. Іньярріту — прямує до ще гірших фінансових показників, ніж очікувалося раніше. За наявними даними, стрічка може зазнати збитків у розмірі близько 245 млн доларів, що зробить її одним із найбільших провалів в історії кіно, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Згідно зі звітом видання Variety, прогнозовані касові збори фільму "Digger" у Північній Америці за другий вікенд становлять 3,2 млн доларів, що на 60% менше за показник прем’єрних вихідних (8 млн доларів). Таким чином, поточні збори на внутрішньому ринку сягнули 14,4 млн доларів, а загальносвітові — 35,3 млн доларів; за прогнозами, фінальний результат у світовому прокаті становитиме близько 50 млн доларів.

Хоча точні цифри не розголошуються, Variety оцінює витрати на виробництво "Digger" у межах 160–180 млн доларів (що значно перевищує початковий бюджет у 125 млн доларів), а ще 100 млн доларів було витрачено на маркетинг. Додаткові 15 млн доларів потенційно планувалося виділити на промокампанію в період нагородження кінопреміями, однак ці витрати, ймовірно, будуть скорочені через провал фільму. З огляду на те, що кінотеатри залишають собі близько половини виручки від продажу квитків, Variety підраховує: щоб покрити витрати, фільм мав би зібрати близько 350 млн доларів. (Представник студії-виробника Warner Bros. стверджує, що точка беззбитковості становить 300 млн доларів, що натякає на виробничі витрати в розмірі 150 млн доларів).

Збитки у 245 млн доларів поставлять "Digger" в один ряд із такими легендарними кінофіаско, як "Острів головорізів" (збитки 222 млн доларів з урахуванням інфляції), "Хроніки хижих міст" (224 млн доларів) та "Марвели" (205–250 млн доларів).

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Реакція на фільм, ймовірно, відіграла ключову роль у його низьких показниках, адже думки критиків розділилися радикально. Головний кінокритик The Guardian Пітер Бредшоу у своїй рецензії (оціненій у дві зірки) назвав стрічку "дратувально поверховою, важковаговою сатирою, що надміру милується собою", тоді як заступниця редактора відділу культури Guardian Australia Сіан Кейн зайняла протилежну позицію, назвавши фільм "шедевром". Студія Warner Bros. — для якої цей реліз став останнім перед переходом під контроль компанії Skydance Девіда Еллісона — спробувала обіграти скандальність ситуації, запустивши після прем’єри рекламну кампанію з цитуванням негативних відгуків, однак це, схоже, не дало значного ефекту.

Поки що 2026 рік видався для Warner Bros. невдалим на тлі підготовки до зміни власника: релізи на кшталт "Супердівчини" (Supergirl) та "Нареченої" (The Bride!) продемонстрували слабкі результати, а співголови студії Майкл Де Лука та Памела Абді мають залишити свої посади ще до завершення угоди. Це різко контрастує з успішним 2025 роком, коли такі стрічки, як "Фільм за Minecraft" (A Minecraft Movie), "Грішники" (Sinners) та "Формула-1" (F1), вивели студію на друге місце за касовими зборами — одразу після Disney.

Тим часом стрічка "Соціальна розплата" (The Social Reckoning) режисера Аарона Соркіна також не виправдала очікувань у перший вікенд прокату, зібравши приблизно 5,5 млн доларів у Північній Америці та 9 млн доларів у світі. Сиквел "Соціальної мережі" (The Social Network), у якому Джеремі Стронг виконав роль засновника Facebook Марка Цукерберга, а Майкі Медісон — роль інформаторки Френсіс Гауген, значно поступився фільму жахів Джессіки Честейн "Інша матуся" (The Other Mommy). Остання очолила північноамериканський прокат із результатом близько 27,5 млн доларів (загальні світові збори склали 45,2 млн доларів).