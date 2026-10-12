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Новый фильм "Digger" с Томом Крузом может стать одним из крупнейших провалов в истории кино

Киев • УНН

 • 3032 просмотра

Фильм «Digger» с Томом Крузом может завершить прокат с убытками около 245 млн долларов. Ожидаемые мировые сборы картины — около 50 млн.

Новый фильм "Digger" с Томом Крузом может стать одним из крупнейших провалов в истории кино
Photograph: Everett Collection Inc/Alamy

"Digger" — амбициозная экологическая притча с Томом Крузом в главной роли и режиссурой Алехандро Г. Иньярриту — движется к ещё худшим финансовым показателям, чем ожидалось ранее. Согласно имеющимся данным, фильм может понести убытки в размере около 245 млн долларов, что сделает его одним из крупнейших провалов в истории кино, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно отчёту издания Variety, прогнозируемые кассовые сборы фильма "Digger" в Северной Америке за второй уик-энд составляют 3,2 млн долларов, что на 60% меньше показателя премьерных выходных (8 млн долларов). Таким образом, текущие сборы на внутреннем рынке достигли 14,4 млн долларов, а общемировые — 35,3 млн долларов; согласно прогнозам, итоговый результат в мировом прокате составит около 50 млн долларов.

Хотя точные цифры не разглашаются, Variety оценивает расходы на производство "Digger" в пределах 160–180 млн долларов (что значительно превышает первоначальный бюджет в 125 млн долларов), а ещё 100 млн долларов было потрачено на маркетинг. Дополнительные 15 млн долларов потенциально планировалось выделить на промокампанию в период награждения кинопремиями, однако эти расходы, вероятно, будут сокращены из-за провала фильма. Учитывая, что кинотеатры оставляют себе около половины выручки от продажи билетов, Variety подсчитывает: чтобы покрыть расходы, фильм должен был бы собрать около 350 млн долларов. (Представитель студии-производителя Warner Bros. утверждает, что точка безубыточности составляет 300 млн долларов, что подразумевает производственные расходы в размере 150 млн долларов).

Убытки в размере 245 млн долларов поставят "Digger" в один ряд с такими легендарными кинопровалами, как "Остров головорезов" (убытки 222 млн долларов с учётом инфляции), "Хроники хищных городов" (224 млн долларов) и "Марвелы" (205–250 млн долларов).

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Реакция на фильм, вероятно, сыграла ключевую роль в его низких показателях, поскольку мнения критиков разделились радикально. Главный кинокритик The Guardian Питер Брэдшоу в своей рецензии (оценённой в две звезды) назвал картину "раздражающе поверхностной, тяжеловесной сатирой, чрезмерно любующейся собой", тогда как заместительница редактора отдела культуры Guardian Australia Сиан Кейн заняла противоположную позицию, назвав фильм "шедевром". Студия Warner Bros. — для которой этот релиз стал последним перед переходом под контроль компании Skydance Дэвида Эллисона — попыталась обыграть скандальность ситуации, запустив после премьеры рекламную кампанию с цитированием негативных отзывов, однако, похоже, это не дало значительного эффекта.

Пока 2026 год выдался для Warner Bros. неудачным на фоне подготовки к смене владельца: релизы вроде "Супергерл" (Supergirl) и "Невесты" (The Bride!) продемонстрировали слабые результаты, а сопредседатели студии Майкл Де Лука и Памела Абди должны покинуть свои должности ещё до завершения сделки. Это резко контрастирует с успешным 2025 годом, когда такие картины, как "Фильм по Minecraft" (A Minecraft Movie), "Грешники" (Sinners) и "Формула-1" (F1), вывели студию на второе место по кассовым сборам — сразу после Disney.

Тем временем картина "Социальная расплата" (The Social Reckoning) режиссёра Аарона Соркина также не оправдала ожиданий в первый уик-энд проката, собрав примерно 5,5 млн долларов в Северной Америке и 9 млн долларов в мире. Сиквел "Социальной сети" (The Social Network), в котором Джереми Стронг сыграл основателя Facebook Марка Цукерберга, а Майки Мэдисон — информаторку Фрэнсис Хауген, значительно уступил фильму ужасов Джессики Честейн "Другая мамочка" (The Other Mommy). Последний возглавил североамериканский прокат с результатом около 27,5 млн долларов (общие мировые сборы составили 45,2 млн долларов).

Антонина Туманова

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