TikTok врегулював позов про ШІ-залежність перед початком історичного суду в Каліфорнії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

TikTok досяг досудової угоди з 19-річною каліфорнійкою, яка звинуватила платформу в навмисному формуванні залежності та шкоді психічному здоров'ю. Умови угоди конфіденційні, але це вже друге врегулювання у справі.

TikTok врегулював позов про ШІ-залежність перед початком історичного суду в Каліфорнії

Компанія TikTok досягла досудової угоди за позовом 19-річної каліфорнійки, яка звинуватила платформу в навмисному формуванні залежності та шкоді психічному здоров'ю. Врегулювання відбулося безпосередньо в день початку відбору присяжних для судового процесу проти інших технологічних гігантів – Meta та YouTube. Проц е повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Позивачка, ідентифікована як KGM, заявила, що використання соцмереж із 10–річного віку призвело до важкої депресії та розладів через "маніпулятивний дизайн" додатків.

TikTok US збиратиме точні дані про місцезнаходження користувачів26.01.26, 15:56 • 3642 перегляди

Умови угоди з TikTok залишаються конфіденційними, проте це вже друге велике врегулювання у цій справі після аналогічного кроку компанії Snap Inc. минулого тижня. Наразі TikTok залишається відповідачем в інших подібних справах, що об'єднані в масштабне багатоокружне провадження.

Meta та YouTube готуються до захисту

Попри вихід TikTok з активної фази цього процесу, суд у Лос-Анджелесі продовжує розгляд справ проти Meta та Alphabet (власника YouTube). Це перший випадок в історії США, коли питання алгоритмічної залежності розглядатиметься судом присяжних. Очікується, що в межах шеститижневого процесу свідчення даватиме особисто Марк Цукерберг.

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі27.01.26, 16:49 • 2402 перегляди

Компанії Meta та Google заперечують звинувачення, стверджуючи, що вони впровадили десятки інструментів для безпеки підлітків. Проте позивачі наполягають: такі функції, як "нескінченна стрічка" та сповіщення, були свідомо розроблені для експлуатації вразливої психіки неповнолітніх задля максимізації прибутку від реклами. Результат цього "показового" суду може визначити долю ще понад 3 000 аналогічних позовів по всій території США.

TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів23.01.26, 07:13 • 4823 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини СвітуТехнології
Соціальна мережа
Alphabet
Марк Цукерберг
TikTok
Reuters
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес
YouTube
Google