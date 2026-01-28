TikTok урегулировал иск о зависимости от ИИ перед началом исторического суда в Калифорнии

Компания TikTok достигла досудебного соглашения по иску 19-летней калифорнийки, обвинившей платформу в намеренном формировании зависимости и вреде психическому здоровью. Урегулирование произошло непосредственно в день начала отбора присяжных для судебного процесса против других технологических гигантов – Meta и YouTube. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Истица, идентифицированная как KGM, заявила, что использование соцсетей с 10-летнего возраста привело к тяжелой депрессии и расстройствам из-за "манипулятивного дизайна" приложений.

Условия соглашения с TikTok остаются конфиденциальными, однако это уже второе крупное урегулирование по этому делу после аналогичного шага компании Snap Inc. на прошлой неделе. Сейчас TikTok остается ответчиком в других подобных делах, объединенных в масштабное многоокружное производство.

Meta и YouTube готовятся к защите

Несмотря на выход TikTok из активной фазы этого процесса, суд в Лос-Анджелесе продолжает рассмотрение дел против Meta и Alphabet (владельца YouTube). Это первый случай в истории США, когда вопрос алгоритмической зависимости будет рассматриваться судом присяжных. Ожидается, что в рамках шестинедельного процесса показания будет давать лично Марк Цукерберг.

Компании Meta и Google отрицают обвинения, утверждая, что они внедрили десятки инструментов для безопасности подростков. Однако истцы настаивают: такие функции, как "бесконечная лента" и уведомления, были сознательно разработаны для эксплуатации уязвимой психики несовершеннолетних ради максимизации прибыли от рекламы. Результат этого "показательного" суда может определить судьбу еще более 3 000 аналогичных исков по всей территории США.

