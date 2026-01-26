TikTok US будет собирать точные данные о местоположении пользователей

Недавно созданное совместное предприятие TikTok в США обновило политику конфиденциальности, расширив перечень данных, которые компания может получать от 200 миллионов американских пользователей. Изменения произошли сразу после заключения соглашения между китайской ByteDance и группой американских инвесторов, что позволило платформе избежать запрета на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.



Главным изменением в условиях использования стало право сервиса собирать "точные данные о местонахождении, в зависимости от ваших настроек". Ранее политика TikTok ограничивалась сбором только "приблизительной" локации на основе IP-адреса или SIM-карты. Новая функция будет выключена по умолчанию, а пользователям будут предлагать активировать ее через специальное сообщение, что позволит внедрить сервисы поиска событий и бизнеса "поблизости", которые уже работают в Европе.

Помимо геолокации, TikTok USDS Joint Venture LLC расширяет доступ к взаимодействию пользователей с инструментами искусственного интеллекта. Компания будет собирать данные о запросах, подсказках, а также времени и месте создания ИИ-контента.

Меры осуществляются для обеспечения защиты данных пользователей США, приложений и алгоритма посредством комплексных мер по конфиденциальности данных и кибербезопасности - подчеркнули в комментарии BBC представители предприятия.

Роль Oracle и политический контекст сделки

Ключевым игроком в новом предприятии стал гигант облачных вычислений Oracle во главе с Ларри Эллисоном, союзником президента Дональда Трампа. Именно Oracle будет контролировать переобучение алгоритмов TikTok на основе данных американцев, обеспечивая их хранение в собственной облачной среде в США. Это решение стало результатом многолетнего спора между Вашингтоном и Пекином относительно угрозы национальной безопасности.

Соглашение позволило ByteDance сохранить миноритарный пакет акций в размере около 20%, тогда как управление бизнесом перешло к американским инвесторам, включая Silver Lake и фонд MGX из Абу-Даби. Таким образом, администрация Трампа фактически завершила процесс принудительной продажи активов, начавшийся еще в 2024 году из-за опасений относительно доступа китайского правительства к персональной информации граждан США.

