TikTok US будет собирать точные данные о местоположении пользователей

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 134 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 4432 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 10244 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 17331 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 16228 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 33402 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 18751 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 33368 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22430 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27394 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.1м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 26213 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 22676 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 23087 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 17270 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 9860 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 17292 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 33366 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 23179 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 33350 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 111174 просмотра
Актуальные люди
Илон Маск
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Никол Пашинян
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 5454 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 31177 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 30664 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 46694 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 46466 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

TikTok US будет собирать точные данные о местоположении пользователей

Киев • УНН

 • 14 просмотра

TikTok US обновил политику конфиденциальности, расширив сбор данных, включая точное местоположение пользователей. Это произошло после соглашения с американскими инвесторами во избежание запрета.

TikTok US будет собирать точные данные о местоположении пользователей

Недавно созданное совместное предприятие TikTok в США обновило политику конфиденциальности, расширив перечень данных, которые компания может получать от 200 миллионов американских пользователей. Изменения произошли сразу после заключения соглашения между китайской ByteDance и группой американских инвесторов, что позволило платформе избежать запрета на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Главным изменением в условиях использования стало право сервиса собирать "точные данные о местонахождении, в зависимости от ваших настроек". Ранее политика TikTok ограничивалась сбором только "приблизительной" локации на основе IP-адреса или SIM-карты. Новая функция будет выключена по умолчанию, а пользователям будут предлагать активировать ее через специальное сообщение, что позволит внедрить сервисы поиска событий и бизнеса "поблизости", которые уже работают в Европе.

TikTok усилит контроль за возрастом пользователей в ЕС16.01.26, 18:22 • 4226 просмотров

Помимо геолокации, TikTok USDS Joint Venture LLC расширяет доступ к взаимодействию пользователей с инструментами искусственного интеллекта. Компания будет собирать данные о запросах, подсказках, а также времени и месте создания ИИ-контента. подчеркнули, что эти меры осуществляются для

Меры осуществляются для обеспечения защиты данных пользователей США, приложений и алгоритма посредством комплексных мер по конфиденциальности данных и кибербезопасности

- подчеркнули в комментарии BBC представители предприятия.

Роль Oracle и политический контекст сделки

Ключевым игроком в новом предприятии стал гигант облачных вычислений Oracle во главе с Ларри Эллисоном, союзником президента Дональда Трампа. Именно Oracle будет контролировать переобучение алгоритмов TikTok на основе данных американцев, обеспечивая их хранение в собственной облачной среде в США. Это решение стало результатом многолетнего спора между Вашингтоном и Пекином относительно угрозы национальной безопасности.

Федеральный суд Канады отменил распоряжение о закрытии офисов TikTok22.01.26, 00:55 • 3376 просмотров

Соглашение позволило ByteDance сохранить миноритарный пакет акций в размере около 20%, тогда как управление бизнесом перешло к американским инвесторам, включая Silver Lake и фонд MGX из Абу-Даби. Таким образом, администрация Трампа фактически завершила процесс принудительной продажи активов, начавшийся еще в 2024 году из-за опасений относительно доступа китайского правительства к персональной информации граждан США. 

TikTok остается в США: 200 миллионов пользователей после завершения сделки под контролем инвесторов23.01.26, 07:13 • 4736 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Санкции
Техника
Социальная сеть
Ларри Эллисон
ByteDance
ТикТок
Вашингтон
Пекин
Абу-Даби
Дональд Трамп
Соединённые Штаты