TikTok US збиратиме точні дані про місцезнаходження користувачів

Новостворене спільне підприємство TikTok у США оновило політику конфіденційності, розширивши перелік даних, які компанія може отримувати від 200 мільйонів американських користувачів. Зміни відбулися одразу після укладення угоди між китайською ByteDance та групою американських інвесторів, що дозволило платформі уникнути заборони на території Сполучених Штатів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Головною зміною в умовах використання стало право сервісу збирати "точні дані про місцезнаходження, залежно від ваших налаштувань". Раніше політика TikTok обмежувалася збором лише "приблизної" локації на основі IP-адреси або SIM-картки. Нова функція буде вимкнена за замовчуванням, а користувачам пропонуватимуть активувати її через спеціальне повідомлення, що дозволить впровадити сервіси пошуку подій та бізнесу "поблизу", які вже працюють у Європі.

Крім геолокації, TikTok USDS Joint Venture LLC розширює доступ до взаємодії користувачів з інструментами штучного інтелекту. Компанія збиратиме дані про запити, підказки, а також час і місце створення ШІ-контенту.

Заходи здійснюються для забезпечення захисту даних користувачів США, додатків та алгоритму за допомогою комплексних заходів щодо конфіденційності даних та кібербезпеки - наголосили у коментарі BBC представники підприємства.

Роль Oracle та політичний контекст угоди

Ключовим гравцем у новому підприємстві став гігант хмарних обчислень Oracle на чолі з Ларрі Еллісоном, союзником президента Дональда Трампа. Саме Oracle контролюватиме перенавчання алгоритмів TikTok на основі даних американців, забезпечуючи їх зберігання у власному хмарному середовищі в США. Це рішення стало результатом багаторічної суперечки між Вашингтоном і Пекіном щодо загрози національній безпеці.

Угода дозволила ByteDance зберегти міноритарний пакет акцій у розмірі близько 20%, тоді як управління бізнесом перейшло до американських інвесторів, включаючи Silver Lake та фонд MGX з Абу-Дабі. Таким чином, адміністрація Трампа фактично завершила процес примусового продажу активів, що розпочався ще у 2024 році через побоювання щодо доступу китайського уряду до персональної інформації громадян США.

