13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Головна
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
Ексклюзив
10:01
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12
TikTok US збиратиме точні дані про місцезнаходження користувачів

Київ • УНН

 4 перегляди

TikTok US оновив політику конфіденційності, розширивши збір даних, включаючи точне місцезнаходження користувачів. Це відбулося після угоди з американськими інвесторами для уникнення заборони.

TikTok US збиратиме точні дані про місцезнаходження користувачів

Новостворене спільне підприємство TikTok у США оновило політику конфіденційності, розширивши перелік даних, які компанія може отримувати від 200 мільйонів американських користувачів. Зміни відбулися одразу після укладення угоди між китайською ByteDance та групою американських інвесторів, що дозволило платформі уникнути заборони на території Сполучених Штатів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Головною зміною в умовах використання стало право сервісу збирати "точні дані про місцезнаходження, залежно від ваших налаштувань". Раніше політика TikTok обмежувалася збором лише "приблизної" локації на основі IP-адреси або SIM-картки. Нова функція буде вимкнена за замовчуванням, а користувачам пропонуватимуть активувати її через спеціальне повідомлення, що дозволить впровадити сервіси пошуку подій та бізнесу "поблизу", які вже працюють у Європі.

TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС16.01.26, 18:22

Крім геолокації, TikTok USDS Joint Venture LLC розширює доступ до взаємодії користувачів з інструментами штучного інтелекту. Компанія збиратиме дані про запити, підказки, а також час і місце створення ШІ-контенту. наголосили, що ці заходи здійснюються для

Заходи здійснюються для забезпечення захисту даних користувачів США, додатків та алгоритму за допомогою комплексних заходів щодо конфіденційності даних та кібербезпеки

- наголосили у коментарі BBC представники підприємства.

Роль Oracle та політичний контекст угоди

Ключовим гравцем у новому підприємстві став гігант хмарних обчислень Oracle на чолі з Ларрі Еллісоном, союзником президента Дональда Трампа. Саме Oracle контролюватиме перенавчання алгоритмів TikTok на основі даних американців, забезпечуючи їх зберігання у власному хмарному середовищі в США. Це рішення стало результатом багаторічної суперечки між Вашингтоном і Пекіном щодо загрози національній безпеці.

Федеральний суд Канади скасував розпорядження про закриття офісів TikTok22.01.26, 00:55

Угода дозволила ByteDance зберегти міноритарний пакет акцій у розмірі близько 20%, тоді як управління бізнесом перейшло до американських інвесторів, включаючи Silver Lake та фонд MGX з Абу-Дабі. Таким чином, адміністрація Трампа фактично завершила процес примусового продажу активів, що розпочався ще у 2024 році через побоювання щодо доступу китайського уряду до персональної інформації громадян США. 

TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів23.01.26, 07:13

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Соціальна мережа
Ларрі Еллісон
ByteDance
TikTok
Вашингтон
Пекін
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки