Meta планує масштабні скорочення на тлі зростання витрат на ШІ - Reuters

Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Європа обмежує діяльність рпц через загрозу російських спецслужб13 березня, 23:35 • 14333 перегляди
Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні14 березня, 00:43 • 20935 перегляди
Балістична атака на Київ: у столиці пролунала серія вибухів14 березня, 01:32 • 11488 перегляди
Дрони атакували Афіпський НПЗ у краснодарському краї рфVideo14 березня, 01:54 • 13139 перегляди
Ракетна атака на Бровари: є загиблий та пораненіPhoto14 березня, 03:13 • 16159 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів09:04 • 414 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 23434 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 28824 перегляди
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 30213 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 17387 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 15387 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 29620 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 52674 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 34915 перегляди
Meta планує масштабні скорочення на тлі зростання витрат на ШІ - Reuters

Компанія планує скоротити штат для компенсації інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. Наразі в Meta працює близько 79 тисяч співробітників.

Meta планує масштабні скорочення штату, і це може торкнутися 20% або більше компанії, на тлі того, як Meta прагне компенсувати дорогі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту та підготуватися до підвищення ефективності, яку забезпечують працівники, які використовують ШІ, з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Дата скорочень ще не визначена, і їх масштаби ще не визначено, повідомили джерела.

За словами двох джерел, топ-менеджери нещодавно повідомили про плани іншим керівникам Meta і доручили почати планувати, як скоротити витрати. 

"Це спекулятивні повідомлення про теоретичні підходи", - заявив представник Meta Енді Стоун у відповідь на запитання про план.

Якщо Meta зупиниться на цифрі в 20%, звільнення стануть найзначнішими для компанії з моменту реструктуризації наприкінці 2022-го та на початку 2023 року, що вона назвала "роком ефективності". Згідно з останньою звітністю, станом на 31 грудня у компанії працювало майже 79 000 осіб.

У листопаді 2022 року компанія звільнила 11 000 співробітників, що становить близько 13% її тодішнього штату. Приблизно через чотири місяці вона оголосила про скорочення ще 10 тисяч робочих місць.

Протягом останнього року генеральний директор Марк Цукерберг підштовхував Meta до більш активної конкуренції у галузі генеративного ШІ. Компанія пропонувала величезні пакети винагороди, деякі з яких оцінювалися в сотні мільйонів доларів протягом чотирьох років, щоб залучити провідних дослідників ШІ до нової команди розробників суперінтелекту.

Компанія заявила про плани інвестувати 600 мільярдів доларів у будівництво центрів обробки даних до 2028 року. Раніше цього тижня вона придбала Moltbook, соціальну мережу, створену для ШІ-агентів. Meta також витрачає щонайменше 2 мільярди доларів на купівлю китайського стартапу в області ШІ Manus, як раніше повідомляло агентство Reuters.

Meta Цукерберга купує ШІ-стартап Manus, "про який усі говорили" - ЗМІ30.12.25, 12:15 • 3717 переглядiв

Цукерберг натякав на підвищення ефективності завдяки цим інвестиціям, заявивши в січні, що він починає бачити, як "проєкти, які раніше вимагали великих команд, тепер виконуються однією дуже талановитою особою".

Плани Meta відображають ширшу тенденцію серед великих американських компаній, особливо у сфері технологій цього року. Керівники вказують на нещодавні покращення в системах ШІ як на одну з причин змін.

У січні Amazon підтвердила, що скоротить близько 16 000 робочих місць, що становить майже 10% її штату. Минулого місяця фінтех-компанія Block скоротила майже половину свого персоналу, при цьому генеральний директор Джек Дорсі прямо вказав на інструменти штучного інтелекту та їхні зростаючі можливості допомогти компаніям досягати більшого за допомогою невеликих команд.

Заплановані інвестиції Meta в ШІ йдуть за серією невдач з моделями Llama 4 минулого року, включаючи критику за надання результатів, що вводять в оману, в бенчмарках, що використовуються для ранніх версій. Компанія відмовилася від випуску найбільшої версії цієї моделі, Behemoth, яка мала вийти влітку.

Команда розробників суперінтелекту працювала над відновленням позицій компанії цього року, створюючи нову модель під назвою Avocado, але продуктивність цієї моделі також не виправдала очікувань, пише видання.

Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль на тлі інвестицій у ШІ20.02.26, 09:17 • 5675 переглядiв

