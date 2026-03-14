Meta планує масштабні скорочення на тлі зростання витрат на ШІ - Reuters

Meta планує масштабні скорочення штату, і це може торкнутися 20% або більше компанії, на тлі того, як Meta прагне компенсувати дорогі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту та підготуватися до підвищення ефективності, яку забезпечують працівники, які використовують ШІ, з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Дата скорочень ще не визначена, і їх масштаби ще не визначено, повідомили джерела.

За словами двох джерел, топ-менеджери нещодавно повідомили про плани іншим керівникам Meta і доручили почати планувати, як скоротити витрати.

"Це спекулятивні повідомлення про теоретичні підходи", - заявив представник Meta Енді Стоун у відповідь на запитання про план.

Якщо Meta зупиниться на цифрі в 20%, звільнення стануть найзначнішими для компанії з моменту реструктуризації наприкінці 2022-го та на початку 2023 року, що вона назвала "роком ефективності". Згідно з останньою звітністю, станом на 31 грудня у компанії працювало майже 79 000 осіб.

У листопаді 2022 року компанія звільнила 11 000 співробітників, що становить близько 13% її тодішнього штату. Приблизно через чотири місяці вона оголосила про скорочення ще 10 тисяч робочих місць.

Протягом останнього року генеральний директор Марк Цукерберг підштовхував Meta до більш активної конкуренції у галузі генеративного ШІ. Компанія пропонувала величезні пакети винагороди, деякі з яких оцінювалися в сотні мільйонів доларів протягом чотирьох років, щоб залучити провідних дослідників ШІ до нової команди розробників суперінтелекту.

Компанія заявила про плани інвестувати 600 мільярдів доларів у будівництво центрів обробки даних до 2028 року. Раніше цього тижня вона придбала Moltbook, соціальну мережу, створену для ШІ-агентів. Meta також витрачає щонайменше 2 мільярди доларів на купівлю китайського стартапу в області ШІ Manus, як раніше повідомляло агентство Reuters.

Цукерберг натякав на підвищення ефективності завдяки цим інвестиціям, заявивши в січні, що він починає бачити, як "проєкти, які раніше вимагали великих команд, тепер виконуються однією дуже талановитою особою".

Плани Meta відображають ширшу тенденцію серед великих американських компаній, особливо у сфері технологій цього року. Керівники вказують на нещодавні покращення в системах ШІ як на одну з причин змін.

У січні Amazon підтвердила, що скоротить близько 16 000 робочих місць, що становить майже 10% її штату. Минулого місяця фінтех-компанія Block скоротила майже половину свого персоналу, при цьому генеральний директор Джек Дорсі прямо вказав на інструменти штучного інтелекту та їхні зростаючі можливості допомогти компаніям досягати більшого за допомогою невеликих команд.

Заплановані інвестиції Meta в ШІ йдуть за серією невдач з моделями Llama 4 минулого року, включаючи критику за надання результатів, що вводять в оману, в бенчмарках, що використовуються для ранніх версій. Компанія відмовилася від випуску найбільшої версії цієї моделі, Behemoth, яка мала вийти влітку.

Команда розробників суперінтелекту працювала над відновленням позицій компанії цього року, створюючи нову модель під назвою Avocado, але продуктивність цієї моделі також не виправдала очікувань, пише видання.

