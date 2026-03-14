Meta планирует масштабные сокращения на фоне роста затрат на ИИ - Reuters

Meta планирует масштабные сокращения штата, и это может затронуть 20% или более компании, на фоне того, как Meta стремится компенсировать дорогие инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и подготовиться к повышению эффективности, которую обеспечивают сотрудники, использующие ИИ, со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Дата сокращений еще не определена, и их масштабы еще не определены, сообщили источники.

По словам двух источников, топ-менеджеры недавно сообщили о планах другим руководителям Meta и поручили начать планировать, как сократить расходы.

«Это спекулятивные сообщения о теоретических подходах», — заявил представитель Meta Энди Стоун в ответ на вопрос о плане.

Если Meta остановится на цифре в 20%, увольнения станут самыми значительными для компании с момента реструктуризации в конце 2022-го и начале 2023 года, что она назвала «годом эффективности». Согласно последней отчетности, по состоянию на 31 декабря в компании работало почти 79 000 человек.

В ноябре 2022 года компания уволила 11 000 сотрудников, что составляет около 13% ее тогдашнего штата. Примерно через четыре месяца она объявила о сокращении еще 10 тысяч рабочих мест.

В течение последнего года генеральный директор Марк Цукерберг подталкивал Meta к более активной конкуренции в области генеративного ИИ. Компания предлагала огромные пакеты вознаграждения, некоторые из которых оценивались в сотни миллионов долларов в течение четырех лет, чтобы привлечь ведущих исследователей ИИ в новую команду разработчиков суперинтеллекта.

Компания заявила о планах инвестировать 600 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных до 2028 года. Ранее на этой неделе она приобрела Moltbook, социальную сеть, созданную для ИИ-агентов. Meta также тратит не менее 2 миллиардов долларов на покупку китайского стартапа в области ИИ Manus, как ранее сообщало агентство Reuters.

Цукерберг намекал на повышение эффективности благодаря этим инвестициям, заявив в январе, что он начинает видеть, как «проекты, которые раньше требовали больших команд, теперь выполняются одним очень талантливым человеком».

Планы Meta отражают более широкую тенденцию среди крупных американских компаний, особенно в сфере технологий в этом году. Руководители указывают на недавние улучшения в системах ИИ как на одну из причин изменений.

В январе Amazon подтвердила, что сократит около 16 000 рабочих мест, что составляет почти 10% ее штата. В прошлом месяце финтех-компания Block сократила почти половину своего персонала, при этом генеральный директор Джек Дорси прямо указал на инструменты искусственного интеллекта и их растущие возможности помочь компаниям достигать большего с помощью небольших команд.

Запланированные инвестиции Meta в ИИ следуют за серией неудач с моделями Llama 4 в прошлом году, включая критику за предоставление вводящих в заблуждение результатов в бенчмарках, используемых для ранних версий. Компания отказалась от выпуска крупнейшей версии этой модели, Behemoth, которая должна была выйти летом.

Команда разработчиков суперинтеллекта работала над восстановлением позиций компании в этом году, создавая новую модель под названием Avocado, но производительность этой модели также не оправдала ожиданий, пишет издание.

