Meta планирует масштабные сокращения на фоне роста затрат на ИИ - Reuters

Компания планирует сократить штат для компенсации инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Сейчас в Meta работает около 79 тысяч сотрудников.

Meta планирует масштабные сокращения штата, и это может затронуть 20% или более компании, на фоне того, как Meta стремится компенсировать дорогие инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и подготовиться к повышению эффективности, которую обеспечивают сотрудники, использующие ИИ, со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Дата сокращений еще не определена, и их масштабы еще не определены, сообщили источники.

По словам двух источников, топ-менеджеры недавно сообщили о планах другим руководителям Meta и поручили начать планировать, как сократить расходы.

«Это спекулятивные сообщения о теоретических подходах», — заявил представитель Meta Энди Стоун в ответ на вопрос о плане.

Если Meta остановится на цифре в 20%, увольнения станут самыми значительными для компании с момента реструктуризации в конце 2022-го и начале 2023 года, что она назвала «годом эффективности». Согласно последней отчетности, по состоянию на 31 декабря в компании работало почти 79 000 человек.

В ноябре 2022 года компания уволила 11 000 сотрудников, что составляет около 13% ее тогдашнего штата. Примерно через четыре месяца она объявила о сокращении еще 10 тысяч рабочих мест.

В течение последнего года генеральный директор Марк Цукерберг подталкивал Meta к более активной конкуренции в области генеративного ИИ. Компания предлагала огромные пакеты вознаграждения, некоторые из которых оценивались в сотни миллионов долларов в течение четырех лет, чтобы привлечь ведущих исследователей ИИ в новую команду разработчиков суперинтеллекта.

Компания заявила о планах инвестировать 600 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных до 2028 года. Ранее на этой неделе она приобрела Moltbook, социальную сеть, созданную для ИИ-агентов. Meta также тратит не менее 2 миллиардов долларов на покупку китайского стартапа в области ИИ Manus, как ранее сообщало агентство Reuters.

Цукерберг намекал на повышение эффективности благодаря этим инвестициям, заявив в январе, что он начинает видеть, как «проекты, которые раньше требовали больших команд, теперь выполняются одним очень талантливым человеком».

Планы Meta отражают более широкую тенденцию среди крупных американских компаний, особенно в сфере технологий в этом году. Руководители указывают на недавние улучшения в системах ИИ как на одну из причин изменений.

В январе Amazon подтвердила, что сократит около 16 000 рабочих мест, что составляет почти 10% ее штата. В прошлом месяце финтех-компания Block сократила почти половину своего персонала, при этом генеральный директор Джек Дорси прямо указал на инструменты искусственного интеллекта и их растущие возможности помочь компаниям достигать большего с помощью небольших команд.

Запланированные инвестиции Meta в ИИ следуют за серией неудач с моделями Llama 4 в прошлом году, включая критику за предоставление вводящих в заблуждение результатов в бенчмарках, используемых для ранних версий. Компания отказалась от выпуска крупнейшей версии этой модели, Behemoth, которая должна была выйти летом.

Команда разработчиков суперинтеллекта работала над восстановлением позиций компании в этом году, создавая новую модель под названием Avocado, но производительность этой модели также не оправдала ожиданий, пишет издание.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Amazon
Марк Цукерберг
Reuters